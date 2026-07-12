صعود سخت بعد از رکوردشکنی لئو

رکوردشکنی جدید لیونل مسی در شب صعود آلبیسلسته به نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رقم خورد.
تیم ملی آرژانتین آخرین جدال مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را مقابل سوئیس برگزار کرد و با پیروزی ۳ بر یک باید آماده رویارویی با انگلیس شود.
برتری سخت
تقابل مدافع عنوان قهرمانی با سوئیس سختتر از حد تصور شاگردان اسکالونی پیش رفت. آرژانتینیها در نیمه اول یک گل زده بودند و انتظار نداشتند سوئیسیها بازی را به تساوی بکشانند. تکلیف پیروز میدان در وقتهای اضافه مشخص شد و آلوارز و مارتینز نسخه سوئیس را پیچیدند تا دیگر نیازی به زدن ضربات پنالتی نباشد. نکته مهم اینجاست که اخراج بریل امبولو در دقیقه ۷۲ نقش زیادی در موفقیت یاران مسی داشت. تمارض این مهاجم باعث شد داور پس از بازبینی فیلم، کارت زرد دوم و کارت قرمز را به امبولو نشان دهد. البته سوئیسیها نسبت به تصمیم داور معترض بودند، ولی ۱۰ نفره شدن سوئیس، این فرصت را به آرژانتین داد تا از برتری خود در وقتهای اضافه برای حذف کردن تیم مورات یاکین استفاده کند.
باز هم مسی
کاپیتان محبوب آرژانتینیها همچنان میدرخشد و رکوردشکنی میکند. گلی که مکآلیستر به ثمر رساند با پاس لیونل مسی به ثمر رسید. تعداد پاسهای گل مسی در ادوار جام جهانی به عدد ۱۰ رسید و با عبور از رکورد پله و فریتس والتر (۹ پاس گل)، بهترین پاسور تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جالبتر اینکه ۱۰ بازیکن مختلف آرژانتین پاسهای مسی را تبدیل به گل کردهاند. لئو در این جام جهانی فعلاً هشت گل زده و دو پاس گل ارسال کرده است.
سرمربی آرژانتین عملکرد شاگردانش را یک دستاورد تاریخی خواند. لیونل اسکالونی از قدرت سوئیسیها و سختیهایی که این تیم برای آرژانتین به وجود آورد، گفت: «واقعیت این است که در این بازی خیلی سختی کشیدیم. میدانستیم سوئیس از نظر فیزیکی تیم بسیار قدرتمندی است و این کار را برای ما بسیار دشوار کرد. کمی هم شانس با ما یار بود؛ پس از اخراج بازیکن سوئیس، تیم ما هجومیتر بازی کرد. باید واقعبین باشیم؛ آنچه این تیم به دست آورد، یک دستاورد تاریخی است. در نیمهنهایی با تیمی روبهرو خواهیم شد که تحت هدایت یک مربی بزرگ، یعنی توماس توخل، فوتبال بسیار خوبی ارائه میدهد. باید ریکاوری کنیم و این در حال حاضر مهمترین نیاز ماست.»
حیف شد
مورات یاکین معتقد است سوئیس نباید از جام جهانی حذف میشد. سرمربی سوئیس با طعنه زدن به قوانین فیفا، از تصمیم داور در اخراج امبولو انتقاد کرد: «خیلی بهتر از حریفمان بودیم. حیف است به این شکل حذف میشویم. میخواستیم یک تعویض تهاجمی انجام دهیم تا قبل از به پایان رسیدن بازی در وقتهای قانونی، از فرصتهای خود، برای گلزنی استفاده کنیم. نمیدانم قانون تمارض از کجا آمده، اما این چیزی است که وجود دارد و نمیتوانیم آن را تغییر دهیم. برای بازگشت به بازی جنگیدیم، بازیکنان معتقد بودند که میتوانیم به بازی ادامه دهیم و نتیجه را به تساوی بکشانیم، اما یک تصمیم داور کاملاً روند بازی را تغییر داد. چندین بار آن صحنه را تماشا کردم و هنوز هم درک نمیکنم که چگونه منجر به کارت زرد دوم امبولو شد. به بازیکنانم بسیار افتخار میکنم، چون آنها حتی وقتی ۱۰ نفره شدند، دست از مبارزه نکشیدند. آنها تا سوت پایان بازی شخصیت خود را نشان دادند، اما وقتی چنین تصمیم داور به لحظه تعیینکننده بازی تبدیل میشود، پذیرش حذف از دور مسابقات دشوار است.»