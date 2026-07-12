کد خبر: 1368347
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
یاکین مسئولیت حذف سوئیس را گردن داور انداخت

صعود سخت بعد از رکوردشکنی لئو

شیوا نوروزی

رکوردشکنی جدید لیونل مسی در شب صعود آلبی‌سلسته به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رقم خورد. 
تیم ملی آرژانتین آخرین جدال مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را مقابل سوئیس برگزار کرد و با پیروزی ۳ بر یک باید آماده رویارویی با انگلیس شود. 
 برتری سخت
تقابل مدافع عنوان قهرمانی با سوئیس سخت‌تر از حد تصور شاگردان اسکالونی پیش رفت. آرژانتینی‌ها در نیمه اول یک گل زده بودند و انتظار نداشتند سوئیسی‌ها بازی را به تساوی بکشانند. تکلیف پیروز میدان در وقت‌های اضافه مشخص شد و آلوارز و مارتینز نسخه سوئیس را پیچیدند تا دیگر نیازی به زدن ضربات پنالتی نباشد. نکته مهم اینجاست که اخراج بریل امبولو در دقیقه ۷۲ نقش زیادی در موفقیت یاران مسی داشت. تمارض این مهاجم باعث شد داور پس از بازبینی فیلم، کارت زرد دوم و کارت قرمز را به امبولو نشان دهد. البته سوئیسی‌ها نسبت به تصمیم داور معترض بودند، ولی ۱۰ نفره شدن سوئیس، این فرصت را به آرژانتین داد تا از برتری خود در وقت‌های اضافه برای حذف کردن تیم مورات یاکین استفاده کند. 


 باز هم مسی
کاپیتان محبوب آرژانتینی‌ها همچنان می‌درخشد و رکوردشکنی می‌کند. گلی که مک‌آلیستر به ثمر رساند با پاس لیونل مسی به ثمر رسید. تعداد پاس‌های گل مسی در ادوار جام جهانی به عدد ۱۰ رسید و با عبور از رکورد پله و فریتس والتر (۹ پاس گل)، بهترین پاسور تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جالب‌تر اینکه ۱۰ بازیکن مختلف آرژانتین پاس‌های مسی را تبدیل به گل کرده‌اند. لئو در این جام جهانی فعلاً هشت گل زده و دو پاس گل ارسال کرده است. 
سرمربی آرژانتین عملکرد شاگردانش را یک دستاورد تاریخی خواند. لیونل اسکالونی از قدرت سوئیسی‌ها و سختی‌هایی که این تیم برای آرژانتین به وجود آورد، گفت: «واقعیت این است که در این بازی خیلی سختی کشیدیم. می‌دانستیم سوئیس از نظر فیزیکی تیم بسیار قدرتمندی است و این کار را برای ما بسیار دشوار کرد. کمی هم شانس با ما یار بود؛ پس از اخراج بازیکن سوئیس، تیم ما هجومی‌تر بازی کرد. باید واقع‌بین باشیم؛ آنچه این تیم به دست آورد، یک دستاورد تاریخی است. در نیمه‌نهایی با تیمی روبه‌رو خواهیم شد که تحت هدایت یک مربی بزرگ، یعنی توماس توخل، فوتبال بسیار خوبی ارائه می‌دهد. باید ریکاوری کنیم و این در حال حاضر مهم‌ترین نیاز ماست.»
 حیف شد
مورات یاکین معتقد است سوئیس نباید از جام جهانی حذف می‌شد. سرمربی سوئیس با طعنه زدن به قوانین فیفا، از تصمیم داور در اخراج امبولو انتقاد کرد: «خیلی بهتر از حریف‌مان بودیم. حیف است به این شکل حذف می‌شویم. می‌خواستیم یک تعویض تهاجمی انجام دهیم تا قبل از به پایان رسیدن بازی در وقت‌های قانونی، از فرصت‌های خود، برای گلزنی استفاده کنیم. نمی‌دانم قانون تمارض از کجا آمده، اما این چیزی است که وجود دارد و نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. برای بازگشت به بازی جنگیدیم، بازیکنان معتقد بودند که می‌توانیم به بازی ادامه دهیم و نتیجه را به تساوی بکشانیم، اما یک تصمیم داور کاملاً روند بازی را تغییر داد. چندین بار آن صحنه را تماشا کردم و هنوز هم درک نمی‌کنم که چگونه منجر به کارت زرد دوم امبولو شد. به بازیکنانم بسیار افتخار می‌کنم، چون آنها حتی وقتی ۱۰ نفره شدند، دست از مبارزه نکشیدند. آنها تا سوت پایان بازی شخصیت خود را نشان دادند، اما وقتی چنین تصمیم داور به لحظه تعیین‌کننده بازی تبدیل می‌شود، پذیرش حذف از دور مسابقات دشوار است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، مسی ، جام جهانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

در مأمن خورشید

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار