کد خبر: 1368346
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
سولباکن به هواداران نروژ افتخار می‌کند

نارضایتی توخل در جشن صعود

نارضایتی توخل در جشن صعود تیم ملی انگلیس در مصاف با تیم ملی نروژ، ۱۲۰ دقیقه جنگید و در نهایت با برتری ۲ بر یک صعودش به نیمه‌نهایی جام جهانی را جشن گرفت. 

جوان آنلاین: جان به لب شدن سه‌شیر‌ها برای عبور از سد نروژ و رسیدن به جمع چهار تیم برتر جهان صدای توماس توخل را هم درآورد. 
تیم ملی انگلیس در مصاف با تیم ملی نروژ، ۱۲۰ دقیقه جنگید و در نهایت با برتری ۲ بر یک صعودش به نیمه‌نهایی جام جهانی را جشن گرفت. 

 ناجی بزرگ
اگر جود بلینگام در این بازی هم نمی‌درخشید معلوم نبود، چه سرنوشتی در انتظار انگلیسی‌ها بود. تیم ملی انگلیس که در جام جهانی قطر در همین مرحله به دست فرانسه حذف شده بود، برای جبران ناکامی دوره قبل تلاش می‌کرد. بااین‌حال گل اول را نروژ زد و بلینگام در آخرین لحظات نیمه‌دوم بازی را به تساوی کشاند. جود بلینگام در وقت‌های اضافه هم به گلزنی‌اش ادامه داد و باز هم ناجی سه‌شیر‌ها شد. ستاره شماره ۱۰ که در بازی با مکزیک، غنا و پاناما هم بهترین بازیکن میدان شده بود، برای چهارمین بار جایزه برترین بازیکن را از آن خود کرد. همچنین این دومین دبل بلینگام در دو بازی پی‌درپی در مراحل حذفی جام جهانی بود و پیش از این فقط مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ چنین عملکرد درخشانی داشت. از سوی دیگر این هافبک انگلیسی با زدن دو گل به نروژ، تعداد گل‌های بازیکنان رئال در این دوره جام جهانی را به عدد ۱۹ رساند تا کهکشانی‌ها رکورد ۱۸ گل سه باشگاه هنود مجارستان (۱۹۵۴)، بایرن‌مونیخ (۲۰۱۴) و پاریس سن‌ژرمن (۲۰۲۲) را بشکنند. 

 نگرانی سرمربی
سرمربی انگلیس از عملکرد بازیکنانش ناراضی بود و حتی صعود به نیمه‌نهایی نیز باعث نشد از شاگردانش انتقاد نکند. توماس توخل که بهتر از هر کسی ضعف‌های تیمش را می‌داند، از سخت شدن کار برابر نروژ گفت: «کار را برای خودمان خیلی خیلی سخت کردیم. نتیجه فوق‌العاده‌ای گرفتیم و حالا در جمع چهار تیم پایانی جام هستیم. فوق‌العاده است، اما از عملکرد تیم راضی نیستم. این مسئله به ذهنیت ارتباطی ندارد. بازیکنان از لحاظ ذهنیت چیزی کم نگذاشتند و به کیفیت بازی مربوط است. باید بهتر از این بازی کنیم. برای نیمه‌نهایی بهتر می‌شویم و باید بهتر از این باشیم. بازیکنان ما تعهد لازم را داشتند، اما شرایط به‌خاطر نحوه بازی خودمان دشوار شد. اشتباهات فنی زیادی مرتکب شدیم و نامنظم بودیم.»
 اراده برای بردن
کاپیتان هری کین، جود بلینگام را بازیکن سرنوشت‌ساز انگلیس نامید: «گرما و رطوبت تأثیر زیادی روی عملکرد ما گذاشته بود. عامل تعیین‌کننده این مسابقه، اراده و روحیه جنگندگی تیم بود. بلینگام کاملاً شایسته تحسین است؛ دو گل زیبا به ثمر رساند و ما را به مرحله نیمه‌نهایی رساند. برای قهرمانی در هر تورنمنتی به بازیکنانی نیاز دارید که بتوانند سرنوشت مسابقات را تعیین کنند. به بازیکنانی احتیاج داریم که آماده باشند و نهایت تلاش خود را برای رساندن تیم به پیروزی انجام دهند. هنوز بهترین نمایش خود را ارائه نداده‌ایم. اگر در نیمه‌نهایی نیز بتوانیم بهترین عملکردمان را به نمایش بگذاریم، همان می‌تواند تفاوت بین قهرمانی و ناکامی در این رقابت‌ها باشد.»

 بازی در بالاترین سطح
استاله سولباکن از حمایت‌های همه‌جانبه نروژی‌ها تشکر کرد: «در بالاترین سطح بازی کردیم، اما این زندگی است و حالا باید کمی نفس بکشیم. حمایت فوق‌العاده‌ای از سراسر نروژ داشتیم و انتظارات را برآورده کردیم و این چیزی است که واقعاً به آن افتخار می‌کنم. ما شش هفته و نیم در جام جهانی کنار هم بودیم. ندیدم که مردم حتی برای یک ثانیه خسته شوند و دانستن این موضوع خوب است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نروژ ، فوتبال ، جام جهانی
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