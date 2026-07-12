بودجه اختصاصی آلمان با هدف تولید ۵۰ هزار پهپاد برای اوکراین

جوان آنلاین: از رویترز، یک منبع آگاه گزارش داد که دولت آلمان هزینه خرید ۵۰ هزار فروند پهپاد تهاجمی برای اوکراین را پرداخت کرده است. این قرارداد که ارزش آن حدود ۹۰ میلیون یورو (۱۰۳ میلیون دلار) برآورد می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین سفارش‌های پهپادی کشور‌های غربی برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، این سفارش شامل پهپاد‌های استرایک از نوع «دید اول‌شخص» (FPV) است که توسط شرکت بزرگ اوکراینی اسکای‌فال تولید می‌شوند. این پهپاد‌ها به نرم‌افزار شرکت آمریکایی اوتریون (Auterion) مجهز هستند؛ سامانه‌ای که به پهپاد امکان می‌دهد در مرحله پایانی پرواز، به‌صورت خودکار اهداف متحرک را شناسایی، تعقیب و هدف قرار دهد.

لورنتس مایر مدیرعامل شرکت اوتریون ضمن تایید حجم این قرارداد گفت که بخشی از این پهپاد‌ها تاکنون به دولت اوکراین تحویل داده شده و باقی آن تا پایان سال جاری میلادی ارسال خواهد شد.

شرکت اسکای فال نیز نقش آلمان در این قرارداد را تایید، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره خرید خودداری کرد. وزارت دفاع آلمان نیز با استناد به ملاحظات امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره امتناع کرد.