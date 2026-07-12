جوان آنلاین: به نقل از وبسایت وزارت خارجه عراق، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق امروز در پاسخ به دعوت فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و در یک سفر رسمی وارد ریاض، پایتخت این کشور شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، مشاور امنیت ملی عراق، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و هیاتی از وزارت امور خارجه، وزیر عراقی را در این سفر همراهی کردند.
قرار است هیات عراقی مذاکرات سیاسی و امنیتی با مقامات سعودی انجام دهد و در این مذاکرات راههای تقویت روابط دوجانبه و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی و همکاری مشترک در حمایت از امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.