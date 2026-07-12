آمادگی ترکیه برای میزبانی مذاکرات صلح اوکراین

جوان آنلاین: یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ترکیه عصر یکشنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت: هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه به نمایندگی از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور در اجلاس «ائتلاف مشتاقان» در پاریس شرکت و آمادگی آنکارا را برای میزبانی مذاکرات جهت حل و فصل مناقشه اوکراین مجددا تایید خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، این منبع آگاه گفت: انتظار می‌رود فیدان ارزیابی ترکیه را از وضعیت فعلی ارائه دهد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین قصد دارد آمادگی آنکارا برای فراهم کردن مکانی جهت انجام مذاکرات مستقیم بین هیات‌های روسیه و اوکراین و تاکید بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در دریای سیاه برجسته کند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اخیرا گفت که روسیه همچنان برای دستیابی به اهداف خود از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز سیاسی و دیپلماتیک آماده است. در عین حال، او خاطرنشان کرد که به دلیل عدم تمایل کی‌یف، دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز در حال حاضر غیرممکن است، بنا بر این روسیه به عملیات نظامی ویژه خود ادامه می‌دهد.