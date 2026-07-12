کد خبر: 1368333
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
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اعای ترامپ: تنگه هرمز باز است!

اعای ترامپ: تنگه هرمز باز است! ترامپ در مصاحبه‌ای تلویزیونی به منظور تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش که در پی تبعات پرهزینه ایجاد ناامنی در تنگه هرمز از سوی واشنگتن ایجاد شده است، ادعا کرد: تنگه هرمز باز است!

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه «ان بی سی» به منظور تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب این کشور که در پی تبعات پرهزینه ایجاد ناامنی در تنگه هرمز از سوی واشنگتن ایجاد شده است، ادعا کرد که تنگه هرمز باز است!

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور آمریکا در تکرار عادت خودشیفتگی اش در ادعایی که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد، مدعی شد: دیشب با قدرت زیاد به ایران ضربه زدیم! ما دیروز با ایرانی‌ها توافقی داشتیم و آنها به همه چیز تن دادند؛ اما ناگهان ۲ ساعت بعد، با پهپاد به یک کشتی حمله کردند!

ادعای تخیل آمیز ترامپ در حالی مطرح می‌شود که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است.

متن اطلاعیه به این شرح است:

 بسم الله قاصم الجبارین

در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش تردد‌ها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.

ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطار‌ها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.

به ناچار یک فروند کشتی که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.

به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشور‌هایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.

برچسب ها: ترامپ ، خلیج فارس ، تنگه هرمز
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