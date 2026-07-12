پیشنهاد شهرداری تهران برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد

سخنگوی شهرداری تهران از ارسال لایحه‌ای به شورای شهر خبر داد که در صورت تصویب آن، روند فعلی در استفاده شهروندان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد ماه تمدید خواهد شد.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمد خانی از ارسال لایحه‌ای به شورای شهر خبر داد که در صورت تصویب آن، روند فعلی در استفاده شهروندان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد ماه تمدید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد که این لایحه فردا سه شنبه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهد شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به گفته محمدخانی، هدف از تمدید مهلت استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد ماه، آماده شدن لایحه اصلی و نهایی است که بر اساس آن استفاده شهروندان از مترو و بی آر تی از طریق عضویت در باشگاه شهروندی به صورت رایگان و یا با تخفیف ویژه خواهد بود.