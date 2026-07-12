جوان آنلاین: به نقل از نشریه قطر تریبیون، وزارت حملونقل قطر در بخشنامهای که امروز (یکشنبه) صادر کرد، از همه مالکان و استفادهکنندگان از شناورهای دریایی، از جمله قایقهای تفریحی، قایقهای ماهیگیری، جتاسکیها و سایر شناورهای مشابه، خواست تا به طور موقت از دریانوردی و انجام فعالیتهای دریایی خودداری کنند.
به گزارش تسنیم، گفته شده است که این توقف از تاریخ صدور این بخشنامه تا اطلاع ثانوی اعمال میشود و هدف آن حفظ ایمنی عمومی عنوان شده است.
وزارت حملونقل قطر اعلام کرد شناورهایی که مشمول کنوانسیونهای بینالمللی دریایی هستند، از این تصمیم مستثنی بوده و میتوانند مطابق مقررات و رویههای اجرایی مربوطه به فعالیت خود ادامه دهند.
این وزارتخانه همچنین از همه افراد خواست تا به طور کامل با مفاد این بخشنامه همکاری کنند و تأکید کرد هرگونه تغییر یا بهروزرسانی در هماهنگی با مراجع ذیصلاح از طریق کانالهای رسمی اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اقدام احتیاطی قطر موقت بوده و بر اساس هماهنگی با نهادهای امنیتی مرتبط اتخاذ شده است.