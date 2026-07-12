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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹
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هشدار دریانوردی قطر؛ توقف فعالیت شناور‌های کوچک

هشدار دریانوردی قطر؛ توقف فعالیت شناور‌های کوچک وزارت حمل‌ونقل قطر امروز (یکشنبه) به دلیل تشدید تنش‌های نظامی در آب‌های خلیج فارس هشدار دریانوردی صادر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه قطر تریبیون، وزارت حمل‌ونقل قطر در بخشنامه‌ای که امروز (یکشنبه) صادر کرد، از همه مالکان و استفاده‌کنندگان از شناور‌های دریایی، از جمله قایق‌های تفریحی، قایق‌های ماهیگیری، جت‌اسکی‌ها و سایر شناور‌های مشابه، خواست تا به طور موقت از دریانوردی و انجام فعالیت‌های دریایی خودداری کنند.

به گزارش تسنیم، گفته شده است که این توقف از تاریخ صدور این بخشنامه تا اطلاع ثانوی اعمال می‌شود و هدف آن حفظ ایمنی عمومی عنوان شده است.

وزارت حمل‌ونقل قطر اعلام کرد شناور‌هایی که مشمول کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی هستند، از این تصمیم مستثنی بوده و می‌توانند مطابق مقررات و رویه‌های اجرایی مربوطه به فعالیت خود ادامه دهند.

این وزارتخانه همچنین از همه افراد خواست تا به طور کامل با مفاد این بخشنامه همکاری کنند و تأکید کرد هرگونه تغییر یا به‌روزرسانی در هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح از طریق کانال‌های رسمی اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اقدام احتیاطی قطر موقت بوده و بر اساس هماهنگی با نهاد‌های امنیتی مرتبط اتخاذ شده است.

برچسب ها: قطر ، دریانوردی ، خلیج فارس
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