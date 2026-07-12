کد خبر: 1368324
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست وزیر اوکراین استعفا کرد

نخست وزیر اوکراین استعفا کرد بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراینی نخست وزیر این کشور بعد از اعلام قصد ولودیمیر زلنسکی برای برکناری او از سمتش استعفا کرده است.

جوان آنلاین: رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند یولیا سویریدنکو، نخست وزیر اوکراین قصدش را برای استعفا از نخست وزیری تایید کرده است.

به گزارش ایسنا، این خبر پس از آن منتشر شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین طی امروز یکشنبه برنامه‌ای برای اعمال تغییرات در کابینه دولت شامل برکناری یولیا سویریدنکو را اعلام کرد.

طبق اعلام زلنسکی این تصمیم در چارچوب بازنگری اساسی در راهبرد سیاسی کی‌یف به هدف «اتخاذ یک سیاست به‌روزرسانی شده» اتخاذ شده است.

زلنسکی در بیانیه خود با قدردانی از زحمات سویریدنکو در دوران تصدی نخست‌وزیری، به او پیشنهاد داده است تا مسئولیت «حوز‌های جدید و مهم در روابط با یک شریک کلیدی» را بر عهده گیرد. هرچند جزئیات این سمت جدید اعلام نشده، اما یاروسلاو ژلزنیاک، از نمایندگان مخالف در پارلمان اوکراین، در کانال تلگرامی خود احتمال داده است که سویریدنکو به سمت سفیر اوکراین در ایالات متحده منصوب شود. این نماینده همچنین پیشبینی کرده است که رای‌گیری رسمی برای برکناری نخست وزیر در روز‌های ۱۳ یا ۱۴ ژوئیه (۲۲ یا ۲۳ تیر) انجام شود.

بر اساس قوانین اوکراین، استعفای نخست وزیر نیاز به تایید پارلمان دارد و به دنبال آن، کل کابینه نیز مستعفی محسوب می‌شود. به گفته ژلزنیاک، دولت برای این تغییرات کاملاً آماده نبوده و تصمیم نهایی در جلسه امروز با رئیس جمهور اتخاذ شده است. وی همچنین پیش بینی کرده که دنیس شمیهال، معاون نخست وزیر، به طور موقت جایگزین سویریدنکو به عنوان کفیل نخست وزیری شود.

زلنسکی در بیانیه‌ای با اشاره به برنامه‌اش برای تغییر راهبرد سیاسی اوکراین تاکید کرد هر یک از اولویت‌های سیاست خارجی به فردی خاص و با تجربه کافی سپرده خواهد شد. وی مهمترین محور‌های این راهبرد جدید را چنین برشمرده است:

- ایالات متحده آمریکا و توافقات مربوط به صدور مجوز تولید سامانه‌های پاتریوت و سایر همکاری‌های دوجانبه امنیتی

-پروژه ضدبالستیک اروپا که می‌تواند به یکی از بزرگترین گام‌ها برای تقویت امنیت اروپا در این دهه تبدیل شود

- اتحادیه اروپا و حرکت شفاف به سمت عضویت اوکراین و تعمیق تمام روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

- کشور‌های همسایه به ویژه لهستان و مجارستان که نیازمند پایه جدیدی در روابط هستند

- منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس به عنوان یکی از آینده‌دار‌ترین حوزه‌ها برای همکاری امنیتی و اقتصادی

- چین و سازمان‌های بین‌المللی کلیدی که بر تصمیمات جهانی تأثیر می‌گذارند

رئیسجمهور اوکراین همچنین به چالش‌های داخلی اشاره کرده و گفت تقویت قابل توجه فعالیت‌ها در مناطق مرزی و خط مقدم که روزانه مورد حملات روسیه قرار میگیرند، ضروری است. وی بر افزایش تأمین سلاح‌های مورد نیاز ارتش، از جمله پهپادها، تأکید کرد. همچنین آمادگی برای زمستان و تسریع تحول در شرکت‌های دولتی از دیگر اولویت‌های اعلام شده او است.

در حالی که هنوز گزینه نهایی برای تصدی پست نخست‌وزیری رسما معرفی نشده است، رسانه‌های اوکراینی فهرستی از گزینه‌های احتمالی را منتشر کرده‌اند:

- سرگئی کورتسکی — رئیس هیئت مدیره شرکت نفت‌وگاز و مدیر اوکرنفتا

- دنیس شمیهال — وزیر انرژی و نخست‌وزیر پیشین

- میخائیلو فدوروف — وزیر دفاع

- ایگور ترخوف — شهردار خارکیف

بر اساس گزارش‌ها، دولت کنونی اوکراین با چالش‌های متعددی از جمله پرونده‌های فساد مالی در بخش انرژی مواجه بوده است. در آبان ماه سال گذشته، دو وزیر انرژی و دادگستری به دنبال رسوایی مالی ۱۰۰ میلیون دلاری در شرکت دولتی انرژیاتوم استعفا داده بودند.

برچسب ها: نخست وزیر اوکراین ، زلنسکی ، استعفا
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