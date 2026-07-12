واکنش دوحه به تشدید تنش در منطقه

وزارت خارجه قطر در واکنش به تشدید تنش در منطقه خواستار توقف اقدامات نظامی و حملات تهدید کننده امنیت منطقه شد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر به تشدید تنش در منطقه واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، وزارت خارجه قطر بیان کرد: ما بر ضرورت توقف فوری و کامل اقدامات نظامی و حملاتی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند، تاکید می‌کنیم.

این درحالی است که پیش از این وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد: از مالکان و کاربران کشتی‌ها می‌خواهیم موقتاً تا اطلاع ثانوی، دریانوردی و فعالیت‌های دریایی خود را متوقف کنند.

در این بیانیه آمده است که کشتی‌هایی که تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی هستند و مطابق با مقررات و رویه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، از این امر مستثنی هستند.