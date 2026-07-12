با هدف افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم، مدیر مخابرات استان سمنان در دیدار با رئیس کل دادگستری، بر نقش زیرساختی شبکه مخابرات در تسهیل فرایندهای قضایی تأکید کرد؛ دیداری که خروجی عملیاتی آن، بهره‌مندی تمامی شعب دادگستری از مزایای شبکه فیبرنوری است.

به گزارش جوان،به نقل از روابط‌ عمومی مخابرات استان سمنان، مهندس مجید دارائی، دردیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه ، از تلاش‌ها و خدمات مجموعه دستگاه قضایی استان در برقراری عدالت، صیانت از حقوق مردم و ایجاد امنیت اجتماعی قدردانی کرد.

مدیر مخابرات استان سمنان در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان، اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه شبکه مخابراتی، ارتقای کیفیت خدمات و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی را تشریح کرد.

وی با اشاره به نقش روزافزون ارتباطات در زندگی مردم و فعالیت دستگاه‌های اجرایی، توسعه شبکه فیبرنوری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مخابرات استان عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از بستر فیبرنوری علاوه بر افزایش سرعت، کیفیت و پایداری ارتباطات، زمینه ارائه خدمات الکترونیکی مطمئن‌تر و کارآمدتر را برای سازمان‌ها و شهروندان فراهم می‌کند.

مهندس دارائی همچنین اعلام کرد که در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی از خدمات الکترونیکی، تمامی شعبات دستگاه قضایی استان سمنان به شبکه فیبرنوری مخابرات مجهز شده‌اند و این اقدام بستر مناسبی برای افزایش کیفیت، امنیت و پایداری ارتباطات در مجموعه قضایی استان فراهم کرده است.

در ادامه این دیدار، رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن خوش‌آمدگویی به مدیر مخابرات استان و هیئت همراه، هفته قوه قضائیه را فرصتی برای تقویت تعامل میان دستگاه‌های خدمت‌رسان دانست و از همکاری‌های سازنده مخابرات استان با مجموعه قضایی قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر جایگاه ارتباطات در زندگی امروز اظهار داشت: حوزه ارتباطات یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های خدمت‌رسانی به مردم است و هرچه جامعه به سمت توسعه فناوری و خدمات هوشمند حرکت می‌کند، اهمیت و نقش این حوزه نیز بیش از گذشته نمایان می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در شرایط بحرانی، حوزه ارتباطات بیش از سایر بخش‌ها در معرض تهدید و تعرض قرار می‌گیرد، اما کارکنان و متخصصان این عرصه در حوادث و بحران‌های اخیر، از جمله جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در میدان حضور داشتند و اجازه ندادند کوچک‌ترین اختلالی در ارائه خدمات ارتباطی به مردم ایجاد شود.

وی این تلاش‌ها را شایسته تقدیر دانست و اظهار کرد: پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط بحرانی، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و متعهد این حوزه است و جا دارد از همه کارکنان مخابرات که با احساس مسئولیت، خدمت‌رسانی به مردم را در سخت‌ترین شرایط استمرار بخشیدند، صمیمانه قدردانی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان تعامل میان دستگاه قضایی و مخابرات استان را مطلوب ارزیابی کرد و با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها گفت: دستگاه قضایی استان همواره در کنار مجموعه مخابرات خواهد بود تا با هم‌افزایی و تعامل بیشتر، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.