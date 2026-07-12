شورای شهر تهران، ارائه لایحه دوفوریتی تمدید مترو و اتوبوس رایگان را تکذیب کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از تمدید طرح رایگان‌سازی خدمات مترو و اتوبوس توسط شهرداری بدون ارائه لایحه به شورای شهر انتقاد کرد و گفت: هنوز لایحه ای درباره تمدید یا لغو آن بدست ما نرسیده است.

جوان آنلاین: امروز یکشنبه، خبری مبنی بر ارایه لایحه دو فوریتی درباره تمدید طرح رایگان سازی مترو و اتوبوس، بدون منبع موثق در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش ایرنا، این درحالی است که جلسه شورای شهر تهران که به روال یکشنبه ها برگزار می شود، امروز بدلایلی برگزار نشد.

آخرین زمان اجرای طرح رایگان سازی مترو و اتوبوس در تهران شنبه ۱۹ تیرماه بود و از آن زمان باید خدمات رسانی مترو و اتوبوس به روال عادی خود بازمی گشت.

ناصر امانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مهلت اجرای طرح رایگان‌سازی بلیت در تاریخ ۱۹ تیرماه به پایان رسیده است. اما با وجود اتمام مهلت قانونی، شهرداری همچنان بر استمرار این طرح بدون مجوز شورا اصرار دارد.

وی تاکید کرد: شهرداری مکلف بود پس از اتمام زمان مقررشده برای طرح رایگان سازی مترو و اتوبوس ،تا زمان اخذ مجوز لازم از شورا، وضعیت، به روال عادی بازگردد و روند دریافت وجه را از سر بگیرد، اما همچنان خدمات بدون دریافت بلیت ارائه می‌ شود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هنوز هیچ لایحه‌ای مبنی بر تمدید یا لغو این طرح به دست شورا نرسیده است؛ تأکید کرد: در صورت ارائه لایحه رسمی، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی و صحن شورا بررسی خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در موارد مشابه پیشین، شورا به دلیل شرایط حساس کشور با تمدید طرح موافقت کرده بود، اما در این مورد خاص، رعایت روال قانونی و ارائه لایحه الزامی است.