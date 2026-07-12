به گزارش جوان به نقل از روابطعمومی مخابرات استان سمنان، در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و پاسخگویی به نیاز روزافزون مشتریان، چند پروژه خدماتی و فنی در حوزه شبکه فیبرنوری و بهینهسازی تجهیزات مخابراتی در شهرستانهای سمنان و شاهرود اجرا و به بهرهبرداری رسید.
ابوطالب دارائی، مدیر مخابرات شهرستان سمنان با بیان اینکه ؛در شهرستان سمنان، اجرای فیبرنوری به صورت اختصاصی برای بانک ملی شعبه مدرس واقع در خیابان تعاون و مدرسه ریحانهالنبی(س) با موفقیت اجرا شد، تصریح کرد: عملیات کابلبرگردان کافوهای واقع در خیابان سعدی و خیابان راهآهن با هدف توسعه زیرساختهای شبکه و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی انجام شد که با اجرای این طرح، شبکه مخابراتی حدود 1000 مشترک در این محدوده بهینهسازی و پایداری ارتباطات آنان افزایش یافت.
مهدی سعدی نیز درخصوص پروژههای مخابراتی شهرستان شاهرود گفت: در شهرستان شاهرود، دو پروژه توسعهای در حوزه فیبرنوری با هدف افزایش ظرفیت شبکه، ارتقای پایداری ارتباطات و توسعه زیرساختهای ارتباطی به بهرهبرداری رسید.
وی خاطرنشان کرد: این پروژهها شامل بهینهسازی و تقویت شبکه فیبرنوری کافوی شهرک همت و اجرای فیبرنوری اختصاصی شعبه مرکزی بیمه پاسارگاد است.
مدیر مخابرات شهرستان شاهرود ضمن اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها ۶۰۵ متر حفاری و ۱۵۰ متر فیبرکشی با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال انجام شد، افزود: با بهرهبرداری از این پروژهها، علاوه بر بهینهسازی ظرفیت شبکه برای حدود ۳۰۰ مشترک شهرک همت، زیرساخت ارتباطی اختصاصی شعبه مرکزی بیمه پاسارگاد نیز با پایداری و کیفیت بالاتر در مدار بهرهبرداری قرار گرفت و بستر مناسبتری برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار و مطمئن فراهم شد.
گفتنی است اجرای این پروژهها بخشی از برنامههای توسعهای مخابرات استان سمنان در راستای نوسازی و تقویت شبکه ارتباطی استان است که با هدف افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت خدمات و فراهمسازی بستر ارائه سرویسهای نوین مخابراتی و ارتباطی به مشتریان ادامه خواهد داشت.