کد خبر: 1368311
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
سمنان » اقتصادي
توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان سمنان

بهره‌برداری از پروژه‌های فیبرنوری و بهینه‌سازی شبکه در سمنان و شاهرود

بهره‌برداری از پروژه‌های فیبرنوری و بهینه‌سازی شبکه در سمنان و شاهرود در راستای برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات استان سمنان، پروژه‌های فیبرنوری، بهینه‌سازی شبکه و کابل‌برگردان در شهرستان‌های سمنان و شاهرود با هدف افزایش ظرفیت، ارتقای کیفیت و بهبود پایداری ارتباطات به بهره‌برداری رسید و امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیش از یک هزار و ۳۰۰ مشترک را فراهم کرد.
زین العابدین داودی

به گزارش جوان به نقل از روابط‌عمومی مخابرات استان سمنان، در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پاسخگویی به نیاز روزافزون مشتریان، چند پروژه خدماتی و فنی در حوزه شبکه فیبرنوری و بهینه‌سازی تجهیزات مخابراتی در شهرستان‌های سمنان و شاهرود اجرا و به بهره‌برداری رسید.

ابوطالب دارائی، مدیر مخابرات شهرستان سمنان با بیان اینکه ؛در شهرستان سمنان، اجرای فیبرنوری به صورت اختصاصی برای بانک ملی شعبه مدرس واقع در خیابان تعاون و مدرسه ریحانه‌النبی(س) با موفقیت اجرا شد، تصریح کرد: عملیات کابل‌برگردان کافوهای واقع در خیابان سعدی و خیابان راه‌آهن با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی انجام شد که با اجرای این طرح، شبکه مخابراتی حدود 1000 مشترک در این محدوده بهینه‌سازی و پایداری ارتباطات آنان افزایش یافت.

مهدی سعدی نیز درخصوص پروژه‌های مخابراتی شهرستان شاهرود گفت: در شهرستان شاهرود، دو پروژه توسعه‌ای در حوزه فیبرنوری با هدف افزایش ظرفیت شبکه، ارتقای پایداری ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به بهره‌برداری رسید. 

وی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها شامل بهینه‌سازی و تقویت شبکه فیبرنوری کافوی شهرک همت و اجرای فیبرنوری اختصاصی شعبه مرکزی بیمه پاسارگاد است. 

مدیر مخابرات شهرستان شاهرود ضمن اشاره به اینکه برای اجرای این طرح‌ها ۶۰۵ متر حفاری و ۱۵۰ متر فیبرکشی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال انجام شد، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، علاوه بر بهینه‌سازی ظرفیت شبکه برای حدود ۳۰۰ مشترک شهرک همت، زیرساخت ارتباطی اختصاصی شعبه مرکزی بیمه پاسارگاد نیز با پایداری و کیفیت بالاتر در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و بستر مناسب‌تری برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار و مطمئن فراهم شد.

گفتنی است اجرای این پروژه‌ها بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات استان سمنان در راستای نوسازی و تقویت شبکه ارتباطی استان است که با هدف افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت خدمات و فراهم‌سازی بستر ارائه سرویس‌های نوین مخابراتی و ارتباطی به مشتریان ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: زیرساخت ارتباطی ، شبکه فیبر نوری ، استان سمنان
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