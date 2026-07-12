کد خبر: 1368303
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳
جامعه » اخبار كلی

اعمال قانون بیش از ۶۹۹ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در پایتخت

اعمال قانون بیش از ۶۹۹ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در پایتخت رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۶۹۹ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز که ۲۹۰ هزار عدم استفاده از کلاه ایمنی، ۲۴۶ هزار نبستن کمربند ایمنی و ۱۶۳ هزار استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بوده است، از ابتدای سال جاری تا کنون اعمال قانون شده اند.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور روز یکشنبه در تشریح آمار تخلفات پرخطر وسایل نقلیه از ابتدای سال جاری تا کنون اظهار کرد: متأسفانه با وجود هشدارهای مستمر پلیس و تشدید طرح‌های نظارتی، همچنان شاهد بی توجهی، از سوی برخی رانندگان و راکبان به قوانین ایمنی هستیم.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۲۹۰ هزار و ۵۹۲ فقره تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران، بیش از ۲۴۶ هزار و ۳۹۵ فقره تخلف نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودروها و بیش از ۱۶۳ هزار و ۶۴۴ فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در سطح معابر پایتخت ثبت و برای متخلفان اعمال قانون شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جمع کل این تخلفات که از مرز ۶۹۹ هزار فقره عبور کرده است، تأکید کرد: این سه تخلف به‌عنوان سه عامل اصلی تشدید شدت جراحات و افزایش تلفات جانی در تصادفات شهری شناخته می‌شوند، متأسفانه بسیاری از شهروندان هنوز درک درستی از نقش حیاتی کلاه ایمنی در کاهش به آسیب‌های سر و گردن، یا تأثیر کمربند ایمنی در کاهش خطر مرگ در تصادفات ندارند.

سردار موسوی‌پور در ادامه با انتقاد از عادی‌سازی استفاده از تلفن همراه پشت فرمان در حین رانندگی گفت: این تخلف نه‌تنها جان خود راننده، بلکه جان عابران و دیگر کاربران ترافیک را به خطر می‌اندازد. همچنین استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر، برای خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای خودروهای عمومی ۵ نمره منفی در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های تشدید برخورد با این تخلفات همچنان با استفاده از دوربین‌های‌ثبت تخلف، گشت‌های نامحسوس و کنترل هوشمند معابر ادامه دارد و با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.

پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به رانندگان و موتور سیکلت سواران هشدار داد

کلاه ایمنی تنها عاملی است که در اثر برخورد یا واژگونی، مغز شما را در برابر ضربه مستقیم به آسفالت محافظت می‌کند. حتی در مسیرهای کوتاه، از آن استفاده کنید.

کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. در تصادفات،نبستن کمربند می‌تواند باعث پرتاب شدن سرنشین به شیشه یا فرمان و آسیب‌های نخاعی جبران‌ناپذیر شود.

تلفن همراه را پشت فرمان به دست نگیرید. اگر تماس اضطراری دارید، خودرو را در محل امن متوقف کنید. یک ثانیه حواس‌پرتی، یک عمر پشیمانی به بار می آورد.

پلیس راهور با جدیت تمام، برخورد با این تخلفات را ادامه می‌دهد. ایمنی شما، اولویت ماست.

 

برچسب ها: تخلف ، جریمه رانندگی ، راهور
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