کد خبر: 1368292
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
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نماینده کنگره آمریکا: آنچه در کرانه باختری دیدم «عمیقا غیرانسانی» بود

نماینده کنگره آمریکا: آنچه در کرانه باختری دیدم «عمیقا غیرانسانی» بود رو خانا نماینده کنگره آمریکا، پس از سفر به کرانه باختری، با انتقاد شدید از رفتار نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی، شرایط حاکم بر این منطقه را «عمیقا غیرانسانی» توصیف کرد و از بازداشت موقت خود توسط شهرک‌نشینان مسلح، نابرابری در دسترسی فلسطینیان به آب و ترور غیرنظامیان فلسطینی سخن گفت.

جوان آنلاین: رو خانا نماینده کنگره آمریکا، اعلام کرد که در جریان سفر به کرانه باختری، با شرایطی روبه‌رو شده که آن را «عمیقا غیرانسانی» توصیف کرد. او همچنین گفت شهرک‌نشینان مسلح اسرائیلی پس از آنکه نظامیان صهیونیست به آنان در متوقف کردن خودروی وی کمک کردند، او را برای مدتی بازداشت کردند.

خانا در ویدئویی که روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت این حادثه برایش هراس‌آور بود، اما بیش از هر چیز، شنیدن روایت خانواده‌های فلسطینی و فلسطینی-آمریکایی از رنج و مشکلات شان او را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: آنچه دیدم، مرا از نظر انسانی، نه به‌عنوان یک سیاستمدار، عمیقا تحت تاثیر قرار داد.

به گفته خانا، یکی از افرادی که با او دیدار کرد، پدری بود که فرزند ۱۴ ساله‌اش، شهروند آمریکایی، به دست ارتش رژیم صهیونیستی کشته شده بود.

او گفت این پدر در حالی که توضیح می‌داد اتاق پسرش را از زمان مرگ او دست‌نخورده نگه داشته است، از شدت اندوه گریه کرد.

نماینده کنگره آمریکا همچنین به نابرابری شدید در دسترسی به آب اشاره کرد و گفت برخی خانواده‌های فلسطینی حتی آب کافی برای شستن لباس یا استفاده از سرویس بهداشتی ندارند، در حالی که شهرک‌نشینان اسرائیلی ساکن در همان نزدیکی، چندین برابر بیشتر آب دریافت می‌کنند.

وی افزود در یکی از مدارس با مدیر مدرسه‌ای دیدار کرده که از کشته شدن یکی از دانش‌آموزان در تیراندازی خبر داده است.

به گفته خانا، مدیر مدرسه اظهار داشت که از هیچ‌گونه تحقیق درباره این حادثه اطلاعی ندارد و نه پلیس و نه ارتش رژیم اسرائیل تاکنون با او تماس نگرفته‌اند.

خانا همچنین گفت کسبه شهر الخلیل به او گفته‌اند که بارها از سوی شهرک‌نشینانی که در طبقات بالای مغازه‌هایشان زندگی می‌کنند، هدف آزار قرار گرفته‌اند از جمله ریختن ادرار، سبزیجات فاسد و حتی اسید بر سر آنان.

وی همچنین به وجود دو نظام متفاوت برای تردد در کرانه باختری اشاره کرد و گفت شهرک‌نشینان اسرائیلی و فلسطینی‌ها با پلاک خودروها و ایست‌های بازرسی متفاوتی مواجه هستند.

به گفته خانا، یک مرد فلسطینی-آمریکایی نیز برای او روایت کرده که ماموران یک ایست بازرسی به دلیل ناآشنایی او با زبان عبری، وی را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و پولش را گرفته‌اند.

این مرد گفته است که سال‌ها خارج از فلسطین زندگی کرده و قادر به برقراری ارتباط با ماموران نبوده است.

خانا نظام حاکم بر کرانه باختری را با نظام تفکیک نژادی دوران «جیم کرو» در جنوب آمریکا مقایسه کرد و گفت: فرقی نمی‌کند دیدگاه سیاسی شما چیست؛ آنچه در کرانه باختری در حال رخ دادن است، غیرانسانی است و هیچ انسانی نباید آن را بپذیرد.

وی تاکید کرد که از جایگاه عمومی خود برای بازتاب دادن روایت فلسطینی‌ها و فلسطینیان دارای تابعیت آمریکایی، که به اندازه کافی به تریبون‌های سیاسی و رسانه‌ای دسترسی ندارند، استفاده خواهد کرد.

خانا افزود: ما باید از کرامت انسانی دفاع کنیم و روایت آنچه بر فلسطینی‌ها و فلسطینیان آمریکایی در کرانه باختری می‌گذرد را بازگو کنیم.

وی همچنین گفت که در روزها و هفته‌های آینده نیز به طرح این موضوع ادامه خواهد داد.

برچسب ها: کنگره آمریکا ، امریکا ، کرانه باختری
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