واکنش علی نعمتی به خبر توافق با تیم قطری

مدافع تیم ملی فوتبال ایران، به اخبار منتشر شده درباره توافق با یک باشگاه قطری واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: علی نعمتی، مدافع فصل گذشته فولاد خوزستان که در رقابت‌های جام جهانی یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی ایران بود، هنوز تیم فصل آینده خود را انتخاب نکرده و در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب می‌شود.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره مقصد بعدی این مدافع ملی‌پوش مطرح شده است. از جمله، اخباری درباره مذاکرات او با باشگاه‌های سپاهان و تراکتور منتشر شد. همچنین امروز خبرهایی از توافق نهایی نعمتی با باشگاه لوسیل قطر منتشر و حتی گفته شد قرارداد میان دو طرف نیز به امضا رسیده است. با این حال نعمتی در واکنش به شایعات مربوط به حضورش در فوتبال قطر گفت: هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

در حقیقت نعمتی در حال حاضر ترجیح می‌دهد درباره خبر توافق با باشگاه لوسیل اظهارنظری نکند و با این شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت فصل آینده پیراهن کدام تیم را بر تن خواهد کرد.