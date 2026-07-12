تکرار رکورد مارادونا توسط بلینگام در جام جهانی بعد از ۴۰ سال

جوان آنلاین: جود بلینگام، ستاره خط هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس با نمایش خیرهکننده خود در مراحل حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ نام خود را در کنار یکی از بزرگترین اسطورههای تاریخ فوتبال جهان ثبت کرد. این هافبک جوان موفق شد در دو دیدار متوالی از مراحل حذفی این دوره از رقابتها برای تیمش دبل کند و دو گل در هر مسابقه به ثمر برساند. این دستاورد بینظیر، آماری است که از جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک و دوران اوجگیری دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره فقید فوتبال آرژانتین، توسط هیچ بازیکن دیگری تکرار نشده بود.
مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ با رهبری آلبیسلسته و دبلهای تاریخی خود در مراحل حذفی، یک تنه آرژانتین را به مقام قهرمانی جهان رساند. حالا پس از گذشت چهار دهه، بلینگام به عنوان نخستین بازیکن مستطیل سبز موفق شده پا جای پای الدیگو بگذارد و در قامت یک منجی برای انگلیس ظاهر شود.
درخشش این ستاره جوان در بازیهای اخیر، امیدهای شاگردان توماس توخل را برای شکستن طلسم نرسیدن به فینال جام قهرمانی به شدت افزایش داده است.
انگلیس و نروژ در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز (یکشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه «هارد راک» میامی مقابل هم به میدان رفتند که انگلیس با نتیجه ۲ بر یک و با دو گل جود بلینگام به برتری رسید و به نیمهنهایی صعود کرد.