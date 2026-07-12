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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

شکل‌گیری یک «اَبَر ال‌نینو» در جهان؛ کارشناسان هشدار دادند

شکل‌گیری یک «اَبَر ال‌نینو» در جهان؛ کارشناسان هشدار دادند اقتصاددانان هشدار دادند که وقوع یک «اَبَر ال‌نینو» یا «ال نینو گوزیلا» همزمان با دست و پنجه نرم کردن خانوارهای سراسر جهان با افزایش هزینه‌های زندگی، می تواند شوک دیگری علاوه بر جنگ علیه ایران وارد کند که زنجیره‌های تامین مواد غذایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

جوان آنلاین: اقتصاددانان هشدار می‌دهند که یک «اَبَر ال نینو» در سال جاری می‌تواند باعث شوک شدیدی به قیمت‌ جهانی مواد غذایی شود که می تواند تا سال ۲۰۲۸ ادامه پیدا کند.

این روزنامه می‌افزاید: در حالیکه جنگ علیه ایران قیمت جهانی مواد غذایی را به بالاترین سطح در سه سال گذشته رسانده، اقتصاددانان نسبت به بروز یک شوک دیگر ناشی از شرایط آب و هوایی مرتبط با گرمایش زمین هشدار دادند.

دانشمندان می‌گویند ال نینو ۲۷-۲۰۲۶میلادی که در اثر تغییرات در الگوهای باد و گسترش آب‌های گرم در سراسر اقیانوس آرام مرکزی و شرقی استوایی شکل می‌گیرد به احتمال بسیار زیاد به یک رویداد آب و هوایی بسیار قدرتمند تبدیل می‌شود که موج گرما، سیل و طوفان های شدید را به دنبال خواهد داشت.

این پدیده آب و هوایی که از آن با عنوان «َابَر ال نینو» یا «ال نینوی گوزیلا» یاد می‌شود ماه گذشته میلادی توسط سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) تائید شد. این سازمان اعلام کرد که شرایط گرمایش در اقیانوس آرام در حال وقوع است و به احتمال ۶۳ درصد دمای سطح دریا در اواخر امسال به بیش از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از حد نرمال می‌رسد.

کارشناسان می‌گویند در شرایطی که جوامع انسانی در سراسر جهان با فشار افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، یک ال نینوی شدید می‌تواند فشار بر خانوارها را تشدید کند.

تحلیلگران بانک ایتالیایی UniCredit نیز در یادداشتی تحقیقاتی نوشتند: ال نینو بار دیگر موضوع «تورم اقلیمی» را در دستور کار قرار داده است. موج‌های گرمای اخیر اروپا یادآوری می‌کند که وضعیت پایه‌ای اقلیم در حال تغییر است و ال نینو می‌تواند اواخر امسال سطح جدید از فشار را ایجاد کند.

این گزارش یادآوری می‌کند: ال نینو پیش از این نیز خسارت‌های فاجعه باری در بخش کشاورزی به بار آورده است؛ بیش از یک قرن پیش، یک ال نینو که احتمالا شدیدترین نوع ثبت شده بوده است باعث خشکسالی‌های فاجعه‌بار در سراسر چین، جنوب آفریقا، برزیل، مصر و هند شد. در نتیجه این وضعیت میلیون‌ها نفر از جمله بیش از ۶ میلیون نفر در هند در سال‌های ۷۸-۱۸۷۶ میلادی جان خود را از دست دادند.

در سال های دهه ۸۰، ۹۰ و دهه اول و دوم قرن ۲۱ نیز پدیده ال نینو به ثبت رسیده بود اماپیش‌بینی‌های سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا نشان می‌دهد که چرخه ۲۷- ۲۰۲۶ می‌تواند شدیدتر باشد و خطر خشکسالی و سیل را افزایش دهد.

براساس اعلام بانک بین المللی گلدمن ساکس (Golman Sachs)، قدرت این ال نینو می‌تواند باعث افزایش ۱۵.۸ درصدی قیمت جهانی کالاهای غذایی شود.

تحلیلگران می‌گویند کشورهای کم‌درآمد که بیشترین آسیب را از درگیری ایران دیده‌اند، احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید.

تحلیلگران گلدمن ساکس همچنین معتقدند: ال نینو همین حالا هم اثرات خود را آغاز و فصل باران‌های موسمی خشک‌تری را در هند ایجاد کرده است، به طوری که برخی از مناطق این کشور تنها ۲۵ درصد از بارندگی معمول خود را تجربه می‌کنند و بخش‌هایی از هند مرکزی تنها ۵۰ درصد بارندگی دریافت کرده اند که این وضعیت می تواند بر عرضه گندم، برنج و نیشکر تاثیر بگذارد.»

برچسب ها: ال نینو ، هواسناسی ، گرما
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