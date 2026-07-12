کد خبر: 1368287
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲
ورزش » ساير

عراق و عمان، گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا

عراق و عمان، گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا باشگاه استقلال در حال رایزنی با کشورهای عراق و عمان برای میزبانی مسابقات خود در لیگ نخبگان آسیاست.

جوان آنلاین: طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور که به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت باید در کشور ثالث میزبان بازی‌های خود باشند. این موضوع در مورد نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز صدق می‌کند اما هنوز مشخص نیست چادرملو در این مسابقات حاضر می‌شود یا گل‌گهر!

باشگاه استقلال طبق پیگیری خبرنگار تسنیم قصد دارد عراق و عمان را به عنوان گزینه‌های میزبانی خود به AFC معرفی کند. استقلالی‌ها ورزشگاه شهر بصره را برای این موضوع مدنظر دارند. این باشگاه در حال رایزنی است با این کشورهاست تا در صورت تایید هر کدام، آن را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کند.

مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ۲۳ شهریور ماه سال جاری آغاز خواهد شد. قرعه کشی این رقابت‌ها ۲۷ مرداد برگزار می‌شود.

برچسب ها: عمان ، عراق ، استقلال
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