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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵
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روایت تحلیلگر آمریکایی از راز محبوبیت امام خامنه‌ای/ آمریکا کانون توسعه و استقلال کشور‌ها را هدف می‌گیرد

روایت تحلیلگر آمریکایی از راز محبوبیت امام خامنه‌ای/ آمریکا کانون توسعه و استقلال کشور‌ها را هدف می‌گیرد تحلیلگر و فعال شناخته‌شده رسانه‌ای آمریکایی با اشاره به مشاهده تکالیف درسی و اسباب‌بازی کودکان در میان آوارها، سیاست کشورش را «اهریمنی» خواند و دلیل آن را ناتوانی واشنگتن در نبرد‌های میدانی دانست.

جوان آنلاین: «جکسون هینکل» تحلیلگر و فعال شناخته‌شده رسانه‌ای آمریکایی، با اشاره به سیاست خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: از نگاه مقامات آمریکا، هر فردی در ایران یا هر کشور دیگری که چالشی برای سلطه‌جویی ما ایجاد کند، یک تهدید مستقیم علیه آمریکا محسوب می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند آن فرد یک دانشمند، معلم یا کارگر ساختمانی باشد. آمریکا هرگز خواهان موفقیت و حفظ حاکمیت ملی ایران نیست و هدفش کنترل و تسلط بر آن است.

به گزارش دفاع پرس، هینکل با توصیف صحنه‌های دلخراش بمباران مناطق غیرنظامی در جنگ رمضان افزود: ما امروز از چند ساختمان کاملاً مسکونی و مجتمع‌های آپارتمانی بازدید کردیم. در میان آوار، تکالیف درسی دانش‌آموزان، اسباب‌بازی کودکان و لوازم روزمره زندگی خانواده‌ها دیده می‌شد. این دقیقاً همان کاری است که آمریکا انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: من به کشورهای جنگ‌زده زیادی سفر کرده‌ام و خانه‌ها و مناطق بمباران‌شده متعددی را از نزدیک دیده‌ام؛ روش آمریکا همیشه همین بوده است. آنها کانون‌های توسعه و استقلال کشورها را هدف قرار می‌دهند. ما از دانشگاه شیراز و مجتمع هوش مصنوعی آن که بمباران شده بود نیز بازدید کردیم. کاملاً واضح است که آمریکا در میدان واقعی نبرد توانایی پیروزی ندارد.

هینکل با اشاره به شکست‌های متوالی ارتش آمریکا در میدان‌های نبرد گفت: آخرین باری که آمریکا در یک جنگ پیروز شد چه زمانی بود؟ آنها پس از ۲۰ سال حضور در افغانستان شکست خوردند. ائتلاف ۱۶ کشور علیه انصارالله یمن را تشکیل دادند اما ناکام ماندند. نیروهای حشدالشعبی عراق عملاً آمریکا را از کشورشان بیرون راندند و اکنون نیز قافیه را به روسیه باخته‌ است.

وی دلیل روی آوردن پنتاگون به تسلیحات دوربرد را ناتوانی در نبرد واقعی دانست و افزود: چون توانایی پیروزی در جنگ‌ها را ندارند و نمی‌توانند نیروهای خود را برای نبرد رودررو به میدان بفرستند، به استفاده از موشک‌های دوربرد روی می‌آورند تا مناطق مسکونی و غیرنظامی را هدف قرار دهند. هدف آنها ایجاد وحشت و هراس در میان مردم است. آنچه در این ویدیو دیدیم، گواه دیگری بر این رفتار مشمئزکننده و اهریمنی است؛ رفتاری که از کشوری با مدیریت افراد فاسد بعید نیست.

هینکل درباره ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب گفت: اگر بخواهم او را توصیف کنم، باید بگویم مردی بود که به هیچ‌وجه اهل فساد و انحراف نبود. او در حالی به شهادت رسید که دارایی‌اش تنها چند وسیله ساده خانه و لوازم دفتری بود. در جهان رهبران اندکی هستند که پس از مرگ‌شان هیچ مال و اموالی باقی نگذارند؛ این ویژگی منحصر‌به‌فرد اوست. حقیقت این است که رهبرانی از این دست دیگر در دنیا باقی نمانده‌اند.

وی افزود: آیت‌الله «سید علی خامنه‌ای» نماینده یکی از آخرین نسل‌هایی است که به اصول و باورهای خود وفادار ماندند و صادقانه به مردم خدمت کردند. این حقیقت در موزه نیز به وضوح دیده می‌شود. او در دوران جنگ و دفاع از جمهوری اسلامی ایران، چه در مقام رئیس‌جمهور و چه به عنوان رهبر انقلاب، همواره در خدمت مردم بود و تمام عمر خود را وقف این راه کرد. 

تحلیلگر آمریکایی گفت: او می‌توانست مسیر دیگری را انتخاب کند، به‌دنبال رفاه و تجملات برود یا حتی کشورش را بفروشد، اما هرگز چنین نکرد. به همین دلیل محبوب دل‌های مردم است؛ محبوبیتی که این هفته در بزرگ‌ترین تشییع پیکر تاریخ بشریت دیده شد. مراسمی عظیم که با حضور پرشور مردم در شهرهای مختلف برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود جمعیت آن به چهل میلیون نفر برسد. عظمت و اندوه این مراسم خود گویای همه چیز است.

برچسب ها: آمریکا ، تشییع رهبر شهید انقلاب ، ترامپ
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