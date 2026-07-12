جوان آنلاین: دهلینو در بیانیه روز یکشنبه خود با ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری و زیرساختهای غیرنظامی در منطقه، خواستار پایان فوری درگیریها شد.
به گزراش ایرنا، وزارت خارجه هند همچنین در بیانیه ای حمله به کشتی حامل ۱۱ هندی در سواحل عمان را محکوم کرد.
دهلی نو اعلام کرد: در حالی که ۱۰ نفر از اتباع هندی نجات یافتهاند، یک نفر همچنان مفقود است.
این وزارتخانه اعلام کرد: سفارت ما در عمان از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و به طور فعال با مقامات عمانی در عملیات جستجو و نجات هماهنگی میکند. حمله به کشتی در سواحل عمان باعث آتش گرفتن آن شد و خدمه آن را مجبور به ترک کشتی کرد.
براساس گزارش ها، کشتی GFS Galaxy با پرچم قبرس، اندکی پیش از اعلام بسته شدن مجدد تنگه هرمز هدف قرار گرفته بود.