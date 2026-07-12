سامانه «اربعین»؛ درگاه یکپارچه معرفی خدمات هوشمند به زائران

جوان آنلاین: محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اعلام راهاندازی سامانه «اربعین» اظهار کرد: تمامی سکوها، شرکتها و مجموعههایی که خدمات و راهکارهای دیجیتال مرتبط با مراسم اربعین حسینی ارائه میکنند، میتوانند با مراجعه به سامانه arbaeen.gov.ir اطلاعات و خدمات خود را ثبت و معرفی کنند.
وی افزود: این اقدام در راستای توسعه زیستبوم خدمات دیجیتال اربعین و با هدف ارتقای کیفیت، افزایش پایداری خدمات و تسهیل دسترسی زائران به خدمات هوشمند انجام شده است.
شناسایی و ارزیابی ظرفیتهای خدمات دیجیتال
صدر با بیان اینکه سامانه «اربعین» با هدف شناسایی ظرفیتهای موجود در حوزه خدمات هوشمند راهاندازی شده است، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی خدمات دیجیتال، ارزیابی توانمندیهای فنی و اجرایی ارائهدهندگان خدمت و حمایت از توسعه خدمات نوآورانه و باکیفیت برای زائران، از مهمترین اهداف این سامانه به شمار میرود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح حوزههای خدمات قابل ارائه، به خدمات ارتباطی و مخابراتی، پیامرسانهای داخلی، خدمات درمانی و بهداشتی، حملونقل و لجستیک، خدمات اقامتی و اسکان، خدمات ویژه موکبداران، خدمات مالی، پرداخت و انتقال وجه، خدمات موقعیتیابی و مسیریابی، خدمات فرهنگی و اطلاعرسانی، مدیریت گمشدگان، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر راهکارهای نوآورانه اشاره کرد.
معرفی شرکتهای منتخب به زائران
معاون وزیر ارتباطات درباره روند ارزیابی متقاضیان نیز گفت: پس از پایان مهلت ثبتنام، خدمات و توانمندیهای متقاضیان بر اساس شاخصها و الزامات تخصصی بررسی میشود و این ارزیابی، انطباق با ضوابط فنی، پایداری و مقیاسپذیری خدمات، آمادگی عملیاتی و کیفیت ارائه خدمت را در بر میگیرد.
وی تأکید کرد: «پس از پایان فرآیند ارزیابی، فهرست سکوها و شرکتهای واجد شرایط که موفق به احراز معیارها و الزامات تعیینشده شوند، از طریق سامانه arbaeen.gov.ir در اختیار زائران قرار میگیرد تا بتوانند با مراجعه به این سامانه از خدمات هوشمند و یکپارچه ارائهشده بهرهمند شوند.»