کد خبر: 1368275
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
جامعه » اخبار كلی

سامانه «اربعین»؛ درگاه یکپارچه معرفی خدمات هوشمند به زائران

سامانه «اربعین»؛ درگاه یکپارچه معرفی خدمات هوشمند به زائران معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از راه‌اندازی سامانه «اربعین» برای شناسایی، ارزیابی و معرفی خدمات دیجیتال ویژه زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: ثبت‌نام تمامی سکوها، شرکت‌ها و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند از طریق این سامانه انجام می‌شود.

جوان آنلاین: محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اعلام راه‌اندازی سامانه «اربعین» اظهار کرد: تمامی سکوها، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که خدمات و راهکار‌های دیجیتال مرتبط با مراسم اربعین حسینی ارائه می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به سامانه arbaeen.gov.ir اطلاعات و خدمات خود را ثبت و معرفی کنند.

وی افزود: این اقدام در راستای توسعه زیست‌بوم خدمات دیجیتال اربعین و با هدف ارتقای کیفیت، افزایش پایداری خدمات و تسهیل دسترسی زائران به خدمات هوشمند انجام شده است.

شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های خدمات دیجیتال

صدر با بیان اینکه سامانه «اربعین» با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه خدمات هوشمند راه‌اندازی شده است، گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی خدمات دیجیتال، ارزیابی توانمندی‌های فنی و اجرایی ارائه‌دهندگان خدمت و حمایت از توسعه خدمات نوآورانه و باکیفیت برای زائران، از مهم‌ترین اهداف این سامانه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح حوزه‌های خدمات قابل ارائه، به خدمات ارتباطی و مخابراتی، پیام‌رسان‌های داخلی، خدمات درمانی و بهداشتی، حمل‌ونقل و لجستیک، خدمات اقامتی و اسکان، خدمات ویژه موکب‌داران، خدمات مالی، پرداخت و انتقال وجه، خدمات موقعیت‌یابی و مسیریابی، خدمات فرهنگی و اطلاع‌رسانی، مدیریت گمشدگان، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر راهکار‌های نوآورانه اشاره کرد.

معرفی شرکت‌های منتخب به زائران

معاون وزیر ارتباطات درباره روند ارزیابی متقاضیان نیز گفت: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، خدمات و توانمندی‌های متقاضیان بر اساس شاخص‌ها و الزامات تخصصی بررسی می‌شود و این ارزیابی، انطباق با ضوابط فنی، پایداری و مقیاس‌پذیری خدمات، آمادگی عملیاتی و کیفیت ارائه خدمت را در بر می‌گیرد.

وی تأکید کرد: «پس از پایان فرآیند ارزیابی، فهرست سکو‌ها و شرکت‌های واجد شرایط که موفق به احراز معیار‌ها و الزامات تعیین‌شده شوند، از طریق سامانه arbaeen.gov.ir در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا بتوانند با مراجعه به این سامانه از خدمات هوشمند و یکپارچه ارائه‌شده بهره‌مند شوند.»

برچسب ها: اربعین ، سفر اربعین ، مسر اربعین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

در مأمن خورشید

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار