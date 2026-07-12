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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۶
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تقابل دوباره ترامپ با رسانه‌ها؛ احضار خبرنگاران نیویورک تایمز بر سر ایرفورس وان

تقابل دوباره ترامپ با رسانه‌ها؛ احضار خبرنگاران نیویورک تایمز بر سر ایرفورس وان وزارت دادگستری ایالات متحده چند خبرنگار نیویورک تایمز را پس از انتشار گزارش‌هایی درباره نگرانی‌های امنیتی مربوط به هواپیمای ایرفورس وان احضار کرد؛ اقدامی که این روزنامه آن را گستاخانه و با هدف تحت فشار قرار دادن رسانه‌های مستقل ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: وزارت دادگستری ایالات متحده با صدور احضاریه به دنبال آن است تا خبرنگارانی که درباره هواپیمای جدید ایر فورس وان نوشته‌اند، وادار به شهادت کند؛ اقدامی که نیویورک تایمز آن را «گستاخانه» توصیف کرده است.

به گزارش ایرنا، دولت دونالد ترامپ پس از آنکه این رسانه خبری هفته گذشته درباره نگرانی‌های امنیتی مربوط به هواپیمای جدید ایر فورس وان اهدایی از سوی قطر به رئیس جمهوری ایالات متحده گزارش داد، علیه چند خبرنگار احضاریه صادر کرد.

نیویوزک تایمز هدف از صدور این احضاریه‌ ها را تحت فشار قرار دادن خبرنگاران برای شهادت در هیات منصفه فدرال در منهتن در روز چهارشنبه می‌داند؛ فشاری مضاعف بر خبرنگاران هم‌راستا با تلاش‌های ترامپ برای تهدید و ارعاب رسانه‌های مستقل.

گفته می‌شود برخی از این احضاریه‌ها توسط ماموران فدرال در منزل خبرنگاران تحویل داده شده که نیویورک تایمز آن را محکوم کرده است.

دیوید مک‌کرا وکیل ارشد اتاق خبر نیویورک تایمز در بیانیه‌ای در همین زمینه نوشت: «روزنامه‌نگاران ما حقایق را گزارش می‌دهند و از حق مردم آمریکا برای دانستن نحوه عملکرد دولت و استفاده از پول مالیات‌دهندگان دفاع می کنند. این اقدام گستاخانه چیزی بیش از تلاش برای جلوگیری از آگاهی مردم از آنچه در کشورشان می‌گذرد، از طریق ارعاب روزنامه‌نگاران است.»

چند خبرنگاری که احضاریه دریافت کرده اند، روز چهارشنبه گزارش داده بودند که ترامپ به توصیه سرویس مخفی آمریکا ترکیه را با ایرفورس وان قدیمی به مقصد انگلیس ترک کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی دیگر در روز پنج شنبه هم نوشت که هواپیمای جدید ایر فورس وان اهدایی قطر، فاقد برخی ویژگی‌های امنیتی پیشرفته هواپیماهای قدیمی، از جمله قابلیت‌های ضد موشکی است. در هر دو این گزارش‌ها به منابع ناشناس استناد شده بود.

براساس اعلام یکی از سردبیران نیویورک تایمز، قبل از انتشار مقاله روز چهارشنبه، یک مقام ارشد اف بی آی با یک خبرنگار و یک سردبیر ارشد این روزنامه تماس گرفت تا مقاله مذکور منتشر نشود و آن را یک «مساله امنیت ملی» خواند. این مقام همچنین از نیویورک تایمز خواست منابع خود را برای این مقاله فاش کند، اما روزنامه از انجام این کار خودداری کرد.

نیویورک تایمز در ادامه خاطرنشان کرده است که ترامپ به ویژه در دولت دوم خود به شدت از رسانه ها انتقاد می‌کند و تلاش‌های بسیاری علیه رسانه‌ها بکار گرفته است. اوایل امسال، وزارت دادگستری تلاش کرد تا روزنامه‌نگاران وال استریت ژورنال و واشنگتن پست را وادار به شهادت کند.

این وزارتخانه پس از آنکه هر دو سازمان خبری در پرونده‌های محرمانه مقاومت کردند، احضاریه‌ها را پس گرفت. ترامپ سال گذشته میلادی نیز ضمن شکایت از روزنامه نیویورک تایمز، اتهاماتی از جمله بدنام کردن و تلاش برای تضعیف نامزدیش در انتخابات ۲۰۲۴ را علیه آن مطرح کرد.

گاردین: دولت ترامپ به دلیل انتشار جزئیات مربوط به ایرفورس وان خبرنگاران را احضار می‌کند

روزنامه گاردین نیز در گزارش نوشت: وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای در پاسخ به درخواست اظهار نظر در مورد احضاریه‌ها، این تحقیقات را مربوط به «نقض امنیت ملی» دانست و اعلام کرد: «برای شفاف سازی باید بگوییم خبرنگاران هدف نیستند، بلکه کسانی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را فاش می‌کنند، هدف هستند. ما قرار نیست قانون را نادیده بگیریم و از تحقیق در مورد افرادی که در دولت کار می‌کنند دست برداریم؛ کسانی که فکر می کنند افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده که امنیت ملی را تحت الشعاع قرار می دهد، اشکالی ندارد.»

مدافعان آزادی مطبوعات در واکنش به این اقدام، احضاریه‌ها را محکوم کردند.

«باشگاه ملی مطبوعات آمریکا» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصمیم دادستان‌های فدرال برای احضار روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز باید هر آمریکایی را نگران کند زیرا حق قانونی مردم برای داشتن مطبوعات مستقل را تهدید می‌کند.»

هواپیمایی که به کانون بحث تبدیل شده است، یک بوئینگ اهدایی قطر به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار است. ترامپ نخستین سفر خود را با این هواپیما در تاریخ یکم ژوئیه (۱۱ تیر) به داکوتای شمالی انجام داد و سپس برای شرکت در نشست ناتو در آنکارا.

اما وی در مسیر بازگشت به ایالات متحده با مدل قدیمی ایرفورس وان پرواز کرد؛ تصمیی که همزمان بود با تبادل آتش میان آمریکا و ایران.

برچسب ها: وزارت دادگستری آمریکا ، ترامپ ، خبرنگاران
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