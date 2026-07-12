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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
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مسکو: اروپا تا نابودی کامل اوکراین به حمایت از کی‌یف ادامه می‌دهد

مسکو: اروپا تا نابودی کامل اوکراین به حمایت از کی‌یف ادامه می‌دهد سفیر ویژه روسیه در خصوص جنگ اوکراین اعلام کرد که اروپا تا نابودی کامل اوکراین، به تأمین مالی و ارسال تسلیحات به این کشور ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک با انتقاد از حمایت‌های گسترده بروکسل از کی‌یف تصریح کرد که اروپا تصمیم گرفته است تا نابودی کامل اوکراین با تخصیص مبالغ هنگفتی از ادامه عملیات نظامی این کشور حمایت کند.

به گزارش ایرنا، وی همچنین مدعی شد که پس از اوکراین کشورهای حوزه بالتیک، لهستان، رومانی و دیگر کشورهای اروپایی دیگری نیز در این «صف» قرار خواهند گرفت.

این اظهارات میروشنیک پس از آن عنوان شد که سران پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هفته گذشته در نشستی در آنکارا بار دیگر بر لزوم حمایت خود از اوکراین در جنگ با روسیه تاکید کردند.

متحدان کی‌یف در این نشست متعهد شدند که در سال جاری میلادی، مبلغ ۷۰ میلیارد یورو را برای کمک نظامی، تجهیزات دفاعی و آموزش نیروها در اختیار اوکراین قرار دهند.

رئیس جمهوری آمریکا نیز در اقدامی غیر منتظره که با استقبال اعضا روبرو شد وعده داد مجوز تولید موشک‌های رهگیر دفاع هوایی پاتریوت را به اوکراین اعطا کند؛ این موشک‌ها نقش مهمی در دفاع کی‌یف در برابر حملات موشک‌های بالستیک روسیه ایفا کرده‌اند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به آمریکا درباره ارسال تسلیحات به اوکراین هشدار داد و اعلام کرد مسکو از تداوم ارسال تسلیحات به کی‌یف آگاه است و هیچ توهمی در این باره ندارد.

در همین حال نیز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به تازگی اعلام کرده است که این کشور یک مرکز فرماندهی «دوربرد» در نیروهای مسلح برای حمله به روسیه ایجاد کرده است.

این فرماندهی در حالی تشکیل می‌شود که ماه‌هاست پهپادهای تهاجمی اوکراینی، زیرساخت‌های کلیدی انرژی را هزاران کیلومتر در سراسر روسیه هدف قرار داده‌اند. کی‌یف زیرساخت‌های انرژی را تامین‌کننده اصلی بودجه دولت روسیه و حمایت از تلاش‌های جنگی آن می‌داند.

در هفته‌های اخیر، اوکراین تقریبا روزانه حملاتی را علیه زیرساخت‌ها یا اهداف نظامی در داخل روسیه انجام داده است. مقام‌های اوکراینی مدعی هستند که کشاندن جنگ به روسیه اقدامی منصفانه است.

در تازه‌ترین اقدام، ستاد کل اوکراین اعلام کرد که روز جمعه اوکراین پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار را یکی از بزرگترین پالایشگاه‌ها در جنوب روسیه، و مجتمع پالایش نفت اوست-لوگا در منطقه لنینگراد را هدف قرار داد.

همچنین یک پایانه نفتی و یک انبار نفت در منطقه روستوف مورد حمله قرار گرفتند.

هفته گذشته نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده بود که حملات شبانه روسیه به کی‌یف پایتخت این کشور، ۱۱ زخمی برجای گذاشته و سبب بروز آتش‌سوزی در سراسر شهر شده است.

نیروی هوایی اوکراین تصریح کرد که روسیه در این موج از حملات ۶ موشک بالستیک اسکندر، چهار موشک کروز (Kh-۵۹/۶۹)، دو موشک ضد تشعشع (Kh-31) و ۱۲۱ پهپاد تهاجمی را شبانه به سمت اوکراین شلیک کرده است.

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، اروپـا ، بحران اوکراین
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