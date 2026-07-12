کد خبر: 1368266
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
جامعه » اخبار كلی

ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ آغاز شد

ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ آغاز شد سامانه «حج من» از ساعت ۱۰ صبح امروز برای متقاضیان سال ۱۴۰۵ فعال شد تا مراحل ثبت‌نام و معاینات پزشکی با دقت بیشتری انجام شود. سایر متقاضیان نیز بر اساس جدول اولویت‌ها، وارد فرآیند خواهند شد.

جوان آنلاین: فرآیند اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶ که امسال در مقایسه با سنوات گذشته زودتر آغاز شده، در چارچوب برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت و مطابق زمان‌بندی اعلامی کشور میزبان، با هدف فراهم شدن فرصت کافی برای انجام مراحل ثبت‌نام، معاینات پزشکی، سازماندهی کاروان‌ها و سایر هماهنگی‌های اجرایی برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش مهر، در نخستین مرحله، افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده اما موفق به تشرف نشده‌اند، از ساعت ۱۰ صبح امروز امکان ثبت اعلام آمادگی خود را در سامانه «حج من» پیدا کردند. سایر دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع نیز بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، در روزهای آینده و متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده وارد این فرآیند خواهند شد.

متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، لازم است اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir تکمیل یا به‌روزرسانی کرده و سپس با ورود به سامانه «حج من»، ضمن تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، مراحل اعلام آمادگی را نهایی کنند. پس از ثبت درخواست نیز مشخصات پزشک معتمد و مدارک و آزمایش‌های مورد نیاز، متناسب با سن متقاضی، از طریق پیامک ارسال خواهد شد و متقاضیان باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای انجام معاینات پزشکی به پزشک معرفی‌شده مراجعه کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت، پس از تأیید استطاعت جسمی و اعلام مبلغ علی‌الحساب، مراحل پیش‌ثبت‌نام، انتخاب کاروان و ثبت‌نام نهایی متقاضیان انجام خواهد شد. همچنین جزئیات کامل اولویت‌ها و سایر اطلاعیه‌های مرتبط از طریق درگاه‌های رسمی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی می‌شود.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج تمتع ، ثبت نام
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

در مأمن خورشید

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار