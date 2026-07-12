رئیس اسرائیل: از فوت گراهام قلبم شکست

جوان آنلاین: هرتزوگ با انتشار دو پیام به زبانهای عبری و انگلیسی، به خبر مرگ ناگهانی لیندسی گراهام واکنش نشان داد.
رئیس رژیم صهیونیستی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) تصاویری از دیدارهایش با این سناتور تندرو و ضد ایرانی منتشر کرد.
هرتزوگ نوشت: «از شنیدن خبر درگذشت ناگهانی میهنپرست بزرگ آمریکایی، دوست بزرگ اسرائیل، و دوست عزیزم سناتور لیندسی گراهام، شوکه و دلشکسته شدم.»
رئیس رژیم صهیونیستی به حمایتهای همه جانبه گراهام از این رژیم اشاره کرد و گفت: «ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که چگونه او در سختترین لحظات در کنار مردم اسرائیل ایستاد و تا ابد سپاسگزار حس عدالت، حقیقت و وفاداری او خواهیم بود.»
وی افزود: «مردم اسرائیل در سوگ فقدان او هستند و من به شدت دلتنگ دوست بزرگم خواهم بود. در این دوران غمانگیز، با خانواده و دوستان لیندسی ابراز همدردی میکنم. باشد که روحش در آرامش باشد.»