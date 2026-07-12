۴۰۰ جنگ و میلیون ها کشته؛ فاجعه ای به نام «تمدن ۲۵۰ ساله آمریکا»

چیزی که در حال حاضر تحت عنوان تمدن ۲۵۰ ساله آمریکا شناخته می‌شود، نتیجه بیش از ۴۰۰ جنگ است که میلیون‌ها کشته در سراسر دنیا به جای گذاشته و زیر ساخت های بسیاری از کشورها را تخریب کرده است.

جوان آنلاین: آمریکا از زمان تاسیس موجودیت خود طی ۲۵۰ سال گذشته در چارچوب تلاش برای ملت سازی و توسعه داخلی خود و سلطه جهانی بر کشورهای دیگر و در نهایت مسلط شدن بر منطقه خاورمیانه و آفریقا، جنگ‌های متعددی را آغاز کرده است.

به گزارش مهر، آمریکا از سال ۱۷۷۶ حدود۴۰۰ مداخله نظامی انجام داده که پس از پایان جنگ سرد، سرعت آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این جنگ‌ها هزینه‌های اقتصادی و انسانی هنگفتی برای دنیا به بار آورده اند؛ به طوری که هزینه تخمینی جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر با احتساب هزینه‌های مجروحان جنگی و بهره وام‌ها به حدود ۶.۴ تریلیون دلار می‌رسد و صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است.

قانون اساسی آمریکا اختیار اعلان جنگ را به کنگره و فرماندهی کل قوا را به رئیس‌جمهور داده است. در نظام حقوقی آمریکا، بین «اعلان جنگ» (که به حالت جنگ کامل منجر می‌شود) و «تفویض اختیار استفاده از نیروی نظامی» (که به رئیس‌جمهور اجازه استفاده از قدرت علیه دولت‌ها یا سازمان‌های مشخص را بدون اعلان رسمی جنگ می‌دهد) تمایز وجود دارد.

آمریکا در قرن نوزدهم جنگ‌ها را با توجیهاتی چون حفظ حاکمیت، ملت‌سازی و گسترش قلمرو خود آغاز می‌کرد. آنها هدف از این جنگ‌ها را تأمین مرزها، تصاحب زمین‌های حاصلخیز و گسترش نفوذ تجاری می‌دانستند که منجر به جنگ‌ علیه بومیان و درگیری با قدرت‌های همسایه شد. سیاستمداران آمریکایی معتقد بودند که اشغال سرزمین‌های جدید و گسترش مدل آمریکایی، ضرورتی برای پیشبرد تمدن و آزادی است.

در مرحله گذار به قدرت جهانی که پس از اعلام استقلال آمریکا شکل گرفت ، این کشور با توجیهاتی چون گشودن بازارهای جدید، تأمین گذرگاه‌های دریایی و رقابت با قدرت‌های اروپایی، جنگ افروزی علیه دیگران را آغاز کرد.

مهار کمونیسم یکی دیگر از بهانه‌های جنگ افروزی‌ دولت‌های آمریکا بود، اما پس از فروپاشی شوروی، بهانه های جنگ تغییر کرد و بر حفظ ثبات منطقه‌ای، تأمین منابع نفتی، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی متمرکز شد.

مهم‌ترین جنگ‌های آمریکا

همانطور که گفته شد، آمریکایی‌ها در طی ۲۵۰ سال موجودیت خود، صدها جنگ را در جهان به راه انداخته‌اند. این جنگ ها صرف نظر از میلیون‌ها کشته و آواره که در طول این مدت به جای گذاشته است، اثبات می کند که ادعاهای مربوط به تمدن، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر که طی ده ها سال اخیر باعث آتش افروزی آمریکا علیه کشورهای دیگر شده است، بهانه هایی بیش نیستند و آمریکایی ها در طول این مدت همواره به دنبال تامین منافع خود و غارت کشورهای دیگر بوده‌اند. شبکه الجزیره در گزارشی در این خصوص تلاش کرده به مهمترین جنگ‌هایی که آمریکا در این مدت وارد آنها شده است، بپردازد:

جنگ‌های قرن نوزدهم و توسعه اولیه

جنگ‌های این دوره، منعکس‌کننده گذار از «توسعه قاره‌ای» و تسلط بر آمریکای شمالی به «توسعه خارجی» و گسترش نفوذ در آن سوی اقیانوس‌ها و سرزمین‌های دوردست است.

الف: جنگ مکزیک و آمریکا از سال ۱۸۴۶تا ۱۸۴۸ انجام شده و به کشته شدن ۱۷۳۳ نظامی و شرکت ۷۸۷۱۸ سرباز آمریکایی در جنگ منتهی شد. مهمترین نتیجه این جنگ تصاحب مساحت‌های وسیعی شامل کالیفرنیا، نیومکزیکو و تگزاس و تکمیل نهایی گسترش قلمرو آمریکا تا اقیانوس آرام بود.

ب:جنگ اسپانیا و آمریکا در سال ۱۸۹۸ صورت گرفت که هدف از آن تصاحب پورتوریکو، گوام و فیلیپین و کنترل عملی بر کوبا بود. آمریکا با این جنگ تلاش داشت جایگاه خود را به ردیف قدرت‌های بزرگ امپریالیستی جهان ارتقا دهد. ایجاد نمونه‌ اولیه از مداخلات امپریالیستی و تغییر رژیم‌ها در خارج از قاره و همچنین تلاش آشکار برای گشودن بازارهای تجاری و تأمین گذرگاه‌ها و پایگاه‌های دریایی از دیگر اهداف این جنگ بود.

ج:جنگ فیلیپین و آمریکا: از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ که با هدف تحکیم کنترل مستقیم استعماری آمریکا بر فیلیپین تا اواسط قرن بیستم صورت گرفت. تأمین شبکه پایگاه‌های نظامی برای حفاظت از مسیرهای تجاری در اقیانوس آرام و گسترش نفوذ استراتژیک مستقیم ایالات متحده به عمق قاره آسیا از دیگر اهداف واشنگتن در این جنگ بود. این جنگ نمونه‌ای خشن از جنگ‌های ضد شورش و سرکوب جنبش‌های آزادی‌بخش ملی توسط آمریکا به شمار می رود.

جنگ‌های جهانی و جنگ سرد

دو جنگ جهانی اول و دوم گرچه ذاتاً توسط آمریکا آغاز نشد، اما تا حد زیادی در تامین منافع بین‌المللی آمریکا و تغییر موازنه‌های بین‌المللی به نفع این کشور تاثیرگذار بود. این تاثیر تا حدی بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا خود را به عنوان قدرت بلامنازع در عرصه بین المللی نشان داد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نتیجه جنگ سرد، نظام تک قطبی با حاکمیت آمریکا رسماً آغاز شد.

جنگ کره از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ به طول انجامید. پایان این درگیری با توافق آتش‌بس، تقسیم شبه‌جزیره کره و بازشکل‌دهی اتحادها در این منطقه همراه بود. این جنگ بدون اعلان رسمی جنگ و برای اجتناب از محدودیت‌های اعلان جامع و رویارویی مستقیم گسترده انجام شد.

جنگ ویتنام از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳طول کشید. نتایج اصلی این جنگ گرفتار شدن آمریکا در یک فرآیند فرسایشی طولانی همراه شد که با خروج نیروهای آمریکایی از این منطقه در سال ۱۹۷۳ به پایان رسید. کاهش اعتماد داخلی در داخل آمریکا و فرسایش مشروعیت مداخله نظامی خارجی و نهادهای سیاسی از مهمترین نتایج این جنگ بود.

جنگ ویتنام نمونه‌ای از جنگ‌های فرسایشی طولانی و پرهزینه بود که بدون اعلان رسمی و با تکیه بر تفویض اختیارات اجرایی انعطاف‌پذیر برای کنترل صحنه عملیات انجام شد.

جنگ های پس از دوران جنگ سرد

این جنگ‌ها که پس از سال ۱۹۹۱ انجام شد، با توجه به فضای تک‌قطبی در عرصه بین المللی، زمان طولانی و ائتلاف‌های پیچیده و نوع ترکیبی جنگ‌ها، نشان‌دهنده تحولات بزرگ در استفاده از قدرت در آمریکا بود. این جنگ‌ها بیانگر گذار آمریکا از منطق تک‌قطبی متکی بر برتری فناوری به غرق شدن در جنگ‌های فرسایشی، ضربات محدود و ائتلاف‌های منطقه‌ای پیچیده است که بیشتر آن‌ها به بهانه «جنگ علیه تروریسم» پس از حوادث ۱۱ سپتامبر صورت گرفته است.

الف: جنگ اول خلیج فارس بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ در عراق صورت گرفت. بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت و نابود کردن توانمندی های نظامی که آمریکا در طول جنگ با ایران به رژیم صدام حسین داده بود، از مهم‌ترین اهداف این جنگ بود.

ب: جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ در یوگسلاوی سابق (صربستان) انجام شد و ویژگی‌ بارز آن نادیده گرفتن مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و همچنین اتکای کامل به بمباران هوایی شدید بدون استفاده از نیروهای زمینی بود.

ج: حمله به افغانستان که بین سالهای ۲۰۰۱ تا۲۰۲۱ صورت گرفت. نتیجه این جنگ نیز ورود آمریکا به یک فرآیند فرسایشی طولانی مدت بود که با خروج کامل آمریکا و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ پایان یافت. این جنگ هزینه اقتصادی هنگفت و تلفات انسانی زیادی در آمریکا و همچنین افغانستان به جای گذاشت.

بسیج بین المللی علیه دشمنی منطقه‌ای و غیرمتعارف در طولانی‌ترین جنگ فرسایشی آمریکا و استفاده گسترده از فناوری دقیق مانند پهپادها برای کاهش تماس مستقیم از ویژگی‌های مهم این جنگ بود.

د: حمله به عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ صورت گرفت. مهم ترین نتیجه این جنگ سرنگونی رژیم صدام حسین و ورود آمریکا به یک اشغالگری طولانی مدت و فرسایشی تا خروج از عراق در سال ۲۰۱۱ بود. آمریکا بیش از یک تریلیون دلار برای پشتیبانی از عملیات‌ها در عراق هزینه کرد و بالغ بر یک میلیون نفر از مردم عراق را از بین برد.

ه:جنگ در سوریه و عراق به بهانه داعش. این جنگ از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش انجام شد که به اذعان دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در کمپین انتخاباتی دور اول ریاست جمهوری خود، دولتمردان آمریکایی در دوره‌های قبل مسبب اصلی تشکیل شدن آن بودند.

انجام حملات هوایی شدید برای تأمین منافع بدون گرایش به سمت اشغال گسترده زمینی از مهم‌ترین رویکردهای آمریکا در این جنگ بود. اتکا به حملات محدود از راه دور و هواپیماهای بدون سرنشین و جلوگیری از فرسایشی شدن جنگ، یکی دیگر از تاکتیک‌های آمریکا در این دوره بود.

و: جنگ با ایران در سال ۲۰۲۶ که هزینه‌های سنگین مالی و اقتصادی به اقتصاد بین الملل تحمیل کرده است. بروز فناوری‌های نوین مانند هواپیماهای بدون سرنشین که برای کاهش شکاف کمی و فناوری بین دو طرف درگیر استفاده شد و همچنین تداخل توجیهات اعلام شده برای جنگ افروزی که شامل پرونده هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و تغییر حاکمیت ایران بود، از مهم ترین ویژگی‌های این جنگ به شمار می‌رود.