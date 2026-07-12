خیانت در اعتماد؛ برادر طلا و ارز خواهر را به سرقت برد

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت گفت: یک برادر با سوء استفاده از اعتماد خواهر مخفیانه از کلید خانه او کپی گرفت و ۵۰ میلیارد ریال طلا و ارز را از خانه او به سرقت برد.

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه امین بیرانوند روز یکشنبه اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع سرقت از منزل، شاکیه اعلام کرد حدود ۱۶۰ گرم طلا، مسکوکات، ارز خارجی و وجوه نقد به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال از منزلش به سرقت رفته است. با تشکیل پرونده، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل سرقت و انجام بررسی‌های فنی دریافتند هیچ‌گونه آثاری از تخریب، ورود به عنف یا به‌هم‌ریختگی منزل وجود ندارد؛ موضوعی که فرضیه وقوع سرقت توسط فردی آشنا و دارای دسترسی به منزل را تقویت کرد.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ملک مورد نظر به‌صورت موروثی میان اعضای خانواده تقسیم شده بود و ساکنان آن دارای نسبت خانوادگی بودند، بررسی دقیق روابط، رفت‌وآمدها و وضعیت مالی افراد نزدیک به مالباخته در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: در جریان تحقیقات، تغییر محسوس در وضعیت مالی برادر شاکیه، خرید کالاهای گران‌قیمت و استعمال مکرر سیگارهای خارجی، ظن کارآگاهان را نسبت به وی افزایش داد. در ادامه، با هماهنگی مقام قضایی، منزل متهم مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن بخشی از اموال مسروقه، از جمله ۱۰۰ گرم از طلاجات متعلق به شاکیه، کشف و به مالباخته بازگردانده شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و اظهار داشت به دلیل اعتیاد و بیکاری، با سوءاستفاده از اعتماد خواهرش، از کلید منزل وی نسخه‌برداری کرده و در زمان حضور نداشتن او در محل، وارد خانه شده و اموال باارزش را سرقت کرده است. وی همچنین اعتراف کرد بخشی از طلاجات مسروقه را به همراه فاکتورهای مربوطه برای تأمین هزینه‌های زندگی و اعتیاد خود به فروش رسانده است.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.