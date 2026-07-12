درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در المپیاد ۲۰۲۶ کلمبیا

جوان آنلاین: تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاهوششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) که از ۱۳ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۴ تا ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر بوکارامانگا کلمبیا برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد.
در این دوره از رقابتها که با حضور بیش از ۹۰ کشور و بیش از ۴۰۰ دانشآموز از سراسر جهان برگزار شد، هیربد فودازی، کیان ضرابیان و محمد میرمحمدی موفق به کسب مدال طلا شدند و نیما کوشکی و امیرسام گوهرپی نیز مدال نقره را از آن خود کردند. اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانشآموزان کشور را به نمایش گذاشتند.
این موفقیت، برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی ایران افزود و بار دیگر ظرفیت علمی نسل جوان کشور را به نمایش گذاشت.
تیم ملی المپیاد فیزیک ایران با کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره، درخشانترین عملکرد دو دهه اخیر کشور را رقم زد و بار دیگر نشان داد که اراده، دانش و غیرت ایرانی در سختترین شرایط نیز شکستناپذیر است.
این افتخار بزرگ تنها به مدالها محدود نماند؛ برای نخستینبار در تاریخ، «کیان ضرابیان» دانشپژوه شایسته ایرانی، موفق شد رتبه نخست بخش تجربی المپیاد جهانی فیزیک را از آن خود کند و نام ایران را بر قله این رقابت جهانی بنشاند. رتبه نخست بخش تئوری نیز به نماینده کره جنوبی رسید.