نتانیاهو: اسرائیل دوست بزرگ خود را از دست داد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در کنار دیگر مقامات این رژیم به مرگ سناتور جنگ طلب و ضدایرانی آمریکا واکنش نشان داد و ابراز تأسف کرد.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به مرگ سناتور لیندسی گراهام یک پست منتشر کرد و نوشت: من و سارا همراه با مردم آمریکا بر فقدان دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، سوگواریم. در دیدار اخیرمان گفتم: لیندسی دوست بزرگی برای اسرائیل و دوست عزیزی برای من است. هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: لیندسی می‌دانست که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد. آمریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داد. من یک دوست عزیز را از دست دادم.