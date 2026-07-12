شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که فعالیت «هوم اسکول‌ها» - آموزش در خانه - غیر قانونی است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

جوان آنلاین: بر اساس ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی(موسسات، مراکز، نهادها و...) که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، در همین ماده قانونی تاکید شده که دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود.

بر اساس قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی، فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.