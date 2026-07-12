تحلیلگر عراقی: ترامپ حمایت کنگره را از دست داده است

جوان آنلاین: اثیر الشرع، تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت کنگره را برای تأمین مالی جنگ علیه ایران از دست داده است و در تلاش است ترکیه را به درگیری خود که علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است، بکشاند.

به گزارش ایسنا، الشرع به خبرگزاری المعلومه گفت: دونالد ترامپ با توجه به اینکه قبلا نتوانسته حمایت کافی را جلب کند، سعی دارد برخی کشورها به ویژه ترکیه را در وقایع خاورمیانه درگیر کند. او به دنبال حل مسئله ایران قبل از اکتبر آینده است.

وی افزود: ترامپ در تلاش است تا ترکیه و کشورهای عضو ناتو را به جنگی که علیه ایران به راه انداخته است، بکشاند. به‌ویژه پس از آنکه در جلب حمایت کنگره برای تأمین بودجه ۸۰ میلیون دلاری اضافی جنگ ناکام ماند؛ شکستی که او را واداشت تا با طرح اتهاماتی، مدعی شود ایران برای ترور وی توطئه می‌کند.

وی گفت: رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال درگیر کردن برخی کشورهای منطقه در این جنگ و کشاندن آن‌ها به بحران تنگه هرمز است که نشان‌دهنده قصد او برای تشدید تنش‌هاست. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ یک تفاهم‌نامه ۶۰ روزه را امضا کرده است؛ اقدامی که هدف آن پوشش دادن بازه زمانی جام جهانی و تدارکات برای انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر است.