فرماندهان صهیونیست درباره فرسایش ارتش: از ۴۰ نیرو تنها ۵ نیرو مانده است

در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی با بحران روبه ‌تشدید کمبود نیرو مواجه است، جمعی از فرماندهان این ارتش تاکید کردند که بحران تنها به کاهش جذب نیرو محدود نبوده بلکه شامل پایین آمدن سطح آماده‌باش نیروهای یگان‌ها نیز می‌شود، جراحات، فرسایش مستمر، فشارها و آسیب‌های روانی نیروها در کنار سال‌ها جنگ‌های پیاپی موجب کاهش مداوم تعداد سربازهایی شده که قادر به انجام وظایف خود هستند.

جوان آنلاین: به گفته فرمانده یکی از یگان‌های پیاده‌نظام، تنها تعداد اندکی از گردان تحت فرمان او باقی ماندند چراکه تعدادی از آنها دوره خدمتشان به پایان رسیده، تعدادی دیگر به سایر یگان‌ها منتقل شده و تعدادی نیز دچار جراحات مختلف شدند.

به گزارش ایسنا، این نظامی صهیونیست در گفت‌وگو با شبکه عبری «کان» گفت: از گردانی که با ۴۰ نیرو وارد جنگ شد، به جز پنج نفر باقی نماندند، بقیه یا دوره خدمتشان تمام شد، یا به یگان‌های دیگر و یا پایگاه‌های پشتیبانی منتقل شدند و یا اینکه به دلیل آسیب‌های جسمی یا روانی قادر به ادامه دادن به جنگ نبودند.

این فرماندهان میدانی در ادامه اظهار کردند، برخی از یگان‌ها تنها ۶ یا هفت سرباز از آنها باقی مانده‌ در حالی که برخی دیگر فقط ۱۰ تا ۲۰ سرباز از آنها مانده است و این تعداد بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است.

علاوه بر اینها، سربازانی که برای ایفای ماموریت‌های رزمی، آموزش دیده بودند، در طول جنگ در نقش‌ها و وظایف دیگری به کار گرفته شدند و در برخی گردان‌ها، ده‌ها سربازی که به عنوان نیروی جنگی دسته‌بندی شده بودند، دیگر در خطوط مقدم خدمت نمی‌کنند.