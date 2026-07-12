جوان آنلاین: هزاران اسرائیلی در تظاهراتی در مرکز تل‌آویو تجمع کرده و از عملکرد کابینه و روش مدیریت پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند.

به گزارش ایسنا، معترضان خواستار تشکیل کمیته تحقیقات رسمی درباره شکست‌های هفتم اکتبر۲۰۲۳ شدند.

طبق گزارش روزنامه هاآرتص، یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات گفت: اصرار بر تشکیل یک کمیته تحقیقات رسمی، مسیر درست برای ساختن یک واقعیت جدید در اسرائیل است. کابینه متکبر و خودشیفته شهروندان خود را تحقیر می‌کند. در بحبوحه یکی از مهم‌ترین جنگ‌های سرنوشت‌ساز، این دولت سرگرم تصویب قوانین اجباری، ایراد اظهارات تفرقه‌انگیز و دنبال کردن بقای سیاسی است.

این تظاهرات شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز معترضان با پلیس رژیم صهیونیستی بود.

این تظاهرات پس از تصویب اولیه لایحه تشکیل یک کمیته تحقیقات سیاسی در مورد وقایع هفتم اکتبر توسط کنست برگزار شد. نمایندگان مخالف، جلسه را بایکوت کردند و گفتند که این لایحه به کابینه نقشی در انتخاب اعضای همان کمیته‌ای می‌دهد که وظیفه بررسی عملکرد خود را بر عهده دارد.

نتانیاهو با تشکیل یک کمیته تحقیقات مستقل و رسمی که اعضای آن از اختیارات گسترده‌ای برخوردار باشند و از طریق سازوکارهای قانونی تعیین‌شده منصوب شوند مخالف است، در حالی که کابینه وی برای تشکیل یک کمیته سیاسی که بر ساختار و اختیارات آن نفوذ داشته باشد، تلاش می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر تحقیقات داخلی انجام داد که به این نتیجه رسید که در ماموریت اصلی خود یعنی محافظت از جان صهیونیست‌ها در جریان عملیات فلسطینی طوفان الاقصی در هفتم اکتبر شکست خورده است. این تحقیقات، شکست‌های اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین محاسبات اشتباه در مورد توانایی‌ها و خواسته‌های حماس را آشکار کرد.

تحقیقات ارتش صهیونیستی منجر به استعفای چندین فرمانده ارشد از جمله هرتزی هالوی، رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و همچنین اخراج سایر فرماندهان و آغاز اقدامات انضباطی علیه افسرانی شد که مسئول شکست‌های قبل و بعد از این عملیات بودند.

از سوی دیگر دان ایلوز، عضو کنست کناره‌گیری خود را از حزب حاکم لیکود و عدم مشارکت در انتخابات مقدماتی آتی اعلام کرد. این اقدام ضربه جدیدی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و گسترش دودستگی‌ها در داخل حزب قبل از انتخابات آتی است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایلوز به دلیل مخالفت با پیش‌نویس کنونی قانون سربازی، تصمیم به کناره‌گیری گرفته است؛ اقدامی که او را به سومین عضو برجسته حزب لیکود تبدیل می‌کند که بخاطر این مسئله از حزب جدا می‌شود. پیش از او، یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین و یولی ادلشتاین، عضو کنست نیز چنین اقدامی اتخاذ کرده بودند.

این شبکه افزود که ایلوز یکی از چهره‌های شاخص حزب است که خواستار خدمت نظامی یهودیان حریدی و برقراری برابری بیشتر در تکالیف خدمت نظامی است.