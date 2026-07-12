مقامات صهیونیست درباره مرگ گراهام: اسرائیل یک دوست بزرگ را از دست داد

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به درگذشت سناتور گراهام گفت: اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان و یک دوست عزیز خود را از دست داد.

به گزارش ایسنا، نتانیاهو در ایکس نوشت: من و همسرم سارا، همراه با مردم آمریکا، عزادار از دست دادن دوست گرامی‌مان، سناتور لیندسی گراهام هستیم.

در دیدار اخیرمان، من گفتم: «لیندسی، دوست صمیمی اسرائیل و دوست ارزشمند من است. ما دوست بهتری از لیندسی نداریم. لیندسی درک می‌کرد که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدا نیستند. اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داده است. آمریکا یک وطن‌پرست بزرگ را از دست داده است. من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام.

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم در پستی در «ایکس» نوشت: امروز، اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است. سناتور لیندسی گراهام نه به این دلیل که راحت بود، بلکه به این دلیل که باور داشت، درست است، در کنار اسرائیل ایستاد.

وی افزود: حمایت بی‌دریغ، شجاعت و شفافیت اخلاقی او، تحسین میلیون‌ها اسرائیلی را برای او به ارمغان آورد. اسرائیل همیشه دوستی، حمایت بی‌دریغ و تعهد راسخ او به امنیتش را به یاد خواهد داشت. تسلیت صمیمانه به خانواده‌اش و مردم آمریکا. یادش گرامی باد.

همچنین نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با انتشار تصویری مشترک با گراهام در «ایکس»نوشت: از شنیدن خبر درگذشت دوستم سناتور لیندسی گراهام، بسیار متاثر شدم. آمریکا یک میهن‌پرست فداکار و اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داد.

وی افزود: لیندسی با شجاعت در تاریک‌ترین ساعات ما در کنار اسرائیل ایستاد. افکار و دعاهای من با خانواده اوست.

همچنین گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نوشت: حمایت سناتور گراهام از اسرائیل و امنیت آن قوی بود... ما یک دوست بزرگ را از دست داده‌ایم.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که گراهام یکی از قوی‌ترین حامیان اسرائیل در واشنگتن است.

این روزنامه اشاره کرد که گراهام به خاطر مواضع جنگ‌طلبانه‌اش در قبال ایران، روسیه و مسائل امنیت جهانی شناخته شده بود و پیش از آنکه پس از مخالفت اولیه با نامزدی ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶، به یکی از برجسته‌ترین حامیان او تبدیل شود، متحد سیاسی نزدیک سناتور فقید جان مک‌کین بود. او همچنین به عنوان یکی از صریح‌ترین مدافعان اسرائیل در کنگره ایالات متحده شهرت پیدا کرد.

دفتر سناتور آمریکایی لیندسی گراهام در بیانیه‌ای در «ایکس» اعلام کرد: در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام ۷۱ ساله بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.در این بیانیه آمده است: خانواده سناتور گراهام در این دورهٔ فوق‌العاده دشوار، درخواست حفظ حریم خصوصی دارد.