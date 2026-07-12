هم‌زمان با ادامه تنش‌آفرینی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی در غرب آسیا هزاران تن از شهروندان آلمانی با برگزاری تظاهراتی در منطقه «گِزوندبرونن» برلین، حمایت دولت این کشور از رژیم اشغالگر را محکوم کرده و خواستار توقف کامل صادرات تسلیحات به این رژیم و تعطیلی کارخانه مهمات‌سازی «راین‌متال» شدند.

جوان آنلاین: این تظاهرات گسترده همزمان با سی و یکمین سالگرد نسل‌کشی صرب‌ها در «سِربرنیتسا» بوسنی، با یک دقیقه سکوت برای احترام به ۸ هزار و ۳۷۲ قربانی این فاجعه تاریخی آغاز شد.

به گزارش ایسنا، معترضان که شعارهایی چون «آزادی فلسطین»، «آلمان اسلحه می‌دهد، اسرائیل می‌کشد» و «راین‌متال از وِدینگ بیرون برو» سر می‌دادند، با حمل پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی با مضامین «جلوی نسل‌کشی را بگیرید»، «با نسل‌کشی هم‌پیمان نمی‌شویم» و «از نسل‌کشی سود نبرید»، مسیر خود را به سمت تأسیسات این شرکت تسلیحاتی در منطقه «ودینگ» برلین ادامه دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پلیس آلمان با به کارگیری زور و اسپری فلفل، به سوی جمعیت معترض یورش برده و شماری از آن‌ها را بازداشت کردند. این در حالی است که معترضان تأکید داشتند کارخانه یادشده که قبلاً به تولید قطعات خودرو اشتغال داشت، اکنون به یکی از مراکز کلیدی تأمین‌کننده مهمات توپخانه برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که بنا بر گزارش رسانه‌ها، «گرتا تونبرگ»، فعال مشهور محیط زیست سوئدی نیز در میان جمعیت معترضان دیده می‌شد. همچنین، منابع خبری از تلاش دولت آلمان برای تصویب قوانین جدیدی خبر می‌دهند که بر اساس آن، هرگونه ابراز همبستگی با فلسطین و انکار رژیم صهیونیستی، جرم کیفری محسوب شده و تا ۵ سال حبس در پی خواهد داشت.