جوان آنلاین: روزنامه عبری‌ یدیعوت آحارونوت فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی علی‌رغم اظهارات آمریکا مبنی بر احتمال خروج قریب‌الوقوع نیروهای اسرائیلی از منطقه، همچنان به اقدامات و آمادگی‌های خود برای حضور احتمالی و طولانی‌مدت در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. نهادهای امنیتی هنوز هیچ‌گونه دستوری مبنی بر عقب‌نشینی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی ضمن ادامه عملیات پاکسازی و تلاش برای شناسایی مواضع گروه‌های مسلح در منطقه مرزی، طرحی را نیز برای واگذاری دو منطقه آزمایشی به ارتش لبنان در هفته‌های آتی دنبال می‌کنند. با این حال، مقامات اسرائیلی معتقدند که ارتش لبنان فاقد توانایی لازم برای برچیدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله است.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیلی نوشت که این رژیم هم از نظر اطلاعاتی و هم از حیث توانمندی‌های نظامی برای هرگونه سناریویی آماده می‌شود. ارتش ضمن ادامه عملیات برای انهدام زیرساخت‌های حزب‌الله، حضور خود را در یک «منطقه امن» در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد تا تهدیدها را از شهرک‌های اسرائیلی دور نگه دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی طرح‌های تهاجمی را برای مقابله با احتمال فروپاشی توافق آتش‌بس تدوین کرده است؛ این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ارزیابی‌های ادعایی تل‌آویو، حزب‌الله از این دوره آرامش برای بازسازی قدرت و تقویت زرادخانه نظامی خود بهره می‌برد.

این روزنامه نوشت رژیم صهیونیستی و لبنان در حال آماده شدن برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات در رم طی هفته آینده هستند تا روند اجرای توافق‌نامه چارچوب میان دو طرف را پیگیری کنند؛ هرچند ممکن است این مذاکرات به دلیل سفر پیشِ ‌روی ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان به واشنگتن به تعویق بیفتد.

این روزنامه همچنین گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی برگزاری نشستی سه‌جانبه با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ژوزف عون است؛ با این حال، طرف لبنانی تاکنون از هرگونه دیدار مستقیم با نتانیاهو خودداری کرده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت این توافق از دیدگاه اسرائیل آزادی عمل بیشتری در منطقه مرزی و پوشش بین‌المللی برای ادامه عملیات‌های امنیتی تا زمان برچیده شدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله به این رژیم اعطا می‌کند. چنین دستاوردی یکی از مهم‌ترین امتیازات راهبردی اسرائیل در مقطع کنونی است.