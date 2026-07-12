بغداد: هیچ پایگاه خارجی در عراق وجود ندارد

سخنگوی دولت عراق با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های دولت، از تداوم برخورد با پرونده‌های فساد، پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی تا پایان سپتامبر، پیشرفت روند انحصار سلاح در اختیار دولت و حرکت بغداد به‌سوی شراکت‌های اقتصادی و راهبردی با کشورهای جهان خبر داد.

جوان آنلاین: حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره با اشاره به تداوم عملیات مبارزه با فساد موسوم به «صوله الفجر» تأکید کرد این پرونده یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه دولت است و روند بازداشت متهمان و توقیف اموال نامشروع همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در این پرونده هیچ‌گونه مصونیت سیاسی وجود ندارد، گفت دولت صرف‌نظر از جایگاه افراد، احکام قضایی را اجرا می‌کند و هدف اصلی، خشکاندن ریشه‌های فساد و بازگرداندن اموال عمومی است.

به گفته العبودی، بر اساس اعلام دستگاه قضایی عراق، تنها در پرونده یکی از مسئولان وزارت نفت، بیش از ۱۲۷ میلیارد دینار و ۲۴ میلیون دلار به همراه املاک، خودروها و طلا کشف و ضبط شده است.

سخنگوی دولت عراق همچنین درباره پایان مأموریت ائتلاف آمریکا اعلام کرد که طبق توافق بغداد با شرکای بین‌المللی، مأموریت این ائتلاف در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (هشت مهر ۱۴۰۵) به پایان خواهد رسید و پس از آن، روابط عراق با کشورهای همکار از چارچوب امنیتی به شراکت‌های اقتصادی و راهبردی بلندمدت تغییر خواهد کرد.

این سخنگو افزود: چارچوب قانونی حاکم بر حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر اساس تأیید دولت عراق و مقامات ذی‌صلاح آن است. در مورد نیروهای آمریکایی، نقش آنها علاوه بر سایر وظایف تحت توافقنامه چارچوب استراتژیک بین دو کشور، مشورتی است. با این حال، در تاریخ ۳۰ سپتامبر، من معتقدم که روابط بین عراق و شرکای بین‌المللی آن، تحت پرچم یک مشارکت اقتصادی پایدار، به سطح استراتژیک بالاتری خواهد رسید.

وی درباره پایگاه‌های خارجی در خاک عراق گفت:‌ هیچ پایگاه خارجی در عراق وجود ندارد، بلکه مشاوران بین‌المللی در خاک عراق حضور دارند و این سرزمین بخشی از حاکمیت ملی دولت عراق است. حضور آنها به درخواست دولت است؛ بنابراین، خروج آنها شامل تحویل پایگاه‌ها یا سرزمین‌های خاص متعلق به هیچ طرف بین‌المللی خاصی نمی‌شود.

وی تأکید کرد نیروهای مسلح عراق اکنون از آمادگی و توانایی لازم برای تأمین امنیت کشور برخوردارند و تهدید گروه‌های تروریستی دیگر مانند سال ۲۰۱۴ وجود ندارد.

العبودی درباره طرح انحصار سلاح در اختیار دولت نیز گفت که بخشی از گروه‌های مسلح با برنامه دولت برای تحویل سلاح و فعالیت در چارچوب قانون همراه شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جریان‌های مختلف از جمله «سرایا السلام» و «عصائب اهل الحق» در این روند مشارکت کرده‌اند، افزود: پس از پایان مأموریت ائتلاف، هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب رسمی دولت باقی نخواهد ماند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تلاش عراق برای افزایش سهمیه تولید نفت در سازمان اوپک اشاره کرد و گفت که بغداد با توجه به ذخایر عظیم نفتی خود، خواستار بازنگری در سهمیه تولید است و این موضوع از طریق رایزنی با اوپک و اوپک‌پلاس دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت عراق همچنین از ادامه همکاری‌های مالی بغداد و واشنگتن خبر داد و گفت ازسرگیری انتقال دلار از سوی فدرال رزرو آمریکا، نشانه‌ای از افزایش اعتماد متقابل میان دو کشور است.

العبودی در ادامه پروژه «راه توسعه» را یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی عراق دانست و اظهار کرد که دولت در حال پیگیری اجرای این پروژه در چارچوب برنامه‌ای جامع برای تبدیل عراق به محور ترانزیت و همکاری اقتصادی منطقه‌ای است و به‌زودی جزئیات یک شراکت اقتصادی راهبردی میان بغداد و واشنگتن نیز اعلام خواهد شد.