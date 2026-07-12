کد خبر: 1368244
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلطر عرب: ایران از بازدارندگی دفاعی به تهاجمی روی می‌آورد

تحلیلطر عرب: ایران از بازدارندگی دفاعی به تهاجمی روی می‌آورد تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به پیام روز گذشته رهبر انقلاب درباره خونخواهی رهبر شهید ایران نوشت: ایران به طور حتم از یک بازدارندگی دفاعی به یک بازدارندگی تهاجمی روی خواهد آورد و چه‌بسا حتی ابتکار عمل را به دست بگیرد و جبهه‌ها را در خاورمیانه و جهان به طور کلی گسترش دهد.

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» تحلیلگر معروف امور بین الملل در مطلبی در رای الیوم نوشت: آیا امام مجتبی خامنه ای جنگ علیه آمریکا را به قلب سرزمین آمریکا و نقاط مختلف جهان خواهد کشاند و آن را به یک جنگ کربلایی تبدیل خواهد کرد؟ منظور او در بیانیه اول و بسیار مهمش مبنی بر اینکه «آزادگان جهان به زودی» ماموریت انتقام خون پدر شهیدش را بر عهده خواهند گرفت، چیست؟ آیا «جبل علی» در امارات و حیفای اشغالی هدف قرار خواهد گرفت و چرا؟

این تحلیلگر بیان کرد: دو تحول مهم در ۲۴ ساعت گذشته، بلافاصله پس از پایان مراسم تشییع جنازه تاریخی امام شهید علی خامنه‌ای، رخ داده است که در نگاه اول بیانگر این است که جنگ آمریکا و ایران از چارچوب منطقه‌ای فعلی خود که محدود به جنگ کشتی‌ها و کریدورهای دریایی است، فراتر رفته و به افق ایدئولوژیک و منطقه‌ای وسیع‌تری خواهد رسید که امنیت و ثبات را در سراسر جهان تهدید می‌کند و از منطقه جغرافیایی کنونی فراتر می‌رود.

وی نوشت: اولین و مهم‌ترین تحولی که توجه ما را جلب کرد، بیانیه «تاریخی» امام سید مجتبی خامنه‌ای و حتمی بودن انتقام بود.

دومین تحول، تهدیدی خطرناک است که در گزارشی در یکی از خبرگزاری های رسمی ایران آمده است؛ در این گزارش آمده است: «هدف قرار دادن زیرساخت‌های استراتژیک راه‌آهن ایران در شمال شرقی ایران توسط واشنگتن، نشان‌دهنده تشدید رویارویی است و آن را از حوزه دریانوردی در تنگه هرمز به بمباران و تخریب زیرساخت‌های مرتبط با مسیرهای تجاری بین‌المللی می کشاند. این امر سناریوهای گسترده‌تری را به دنبال دارد که می‌تواند شامل هدف قرار دادن بنادر جبل علی در امارات و حیفا در فلسطین اشغالی باشد.»

این تحلیلگر آورده است: اهمیت اولین و مهم‌ترین تحول، و مطالبی که در اولین بیانیه رهبر کنونی ایران آمده بود، را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد؛

اول: جنگ فعلی می‌تواند به یک جنگ بلندمدت تبدیل شود که محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و صدها میلیون مسلمان را درگیر خواهد کرد.

دوم: سید مجتبی خامنه ای در بیانیه خود تاکید کرده است که انتقام به ایرانیان محدود نخواهد شد. ایشان به صراحت اظهار داشت که آزادگان در سراسر جهان بخشی از ماموریت انتقام شهید علی خامنه ای و دیگر شهدا را انجام خواهند داد.

سوم: این اشاره صریح شاید بیانگر جذب حامیان ایران و دشمنان آمریکا و اسرائیل در منطقه، برای حمله به اهداف اقتصادی و شاید حتی غیرنظامی و سفارتخانه‌ها باشد؛ مشابه کاری که مقاومت فلسطین در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در اروپا و برخی پایتخت‌های آمریکای جنوبی، به ویژه بوئنوس آیرس، آرژانتین، انجام داد.

عطوان تاکید کرد: با این حال، اگر به سراغ تحول دوم، که به همان اندازه خطرناک است، یعنی «مقابله به مثل» برویم؛ این بدان معناست که جنگ اقتصادی گسترش خواهد یافت و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز در بر خواهد گرفت و مراکز حیاتی اقتصاد جهانی را فلج خواهد کرد.

این تحلیلگر ادامه داد: ایران، پس از تشییع میلیونی امام شهید سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش، از جمله همسر، دختر، یکی از نوه‌هایش و دامادش، با ایران گذشته متفاوت خواهد بود. این کشور به طور حتم از یک بازدارندگی دفاعی به یک بازدارندگی تهاجمی روی خواهد آورد و چه بسا حتی ابتکار عمل را به دست بگیرد و جبهه‌ها را در خاورمیانه و جهان به طور کلی گسترش دهد.

عطوان در ادامه نوشت: وحشت و هراسی که اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را فرا گرفته، ناشی از اطلاعاتی است که توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نه از رژیم اشغالگر اسرائیل، بلکه از خود ایران به دست آمده است.

عطوان تاکید کرد: طبیعی است که رئیس جمهور ترامپ، که به ترور امام خامنه‌ای شهید افتخار می‌کرد و اولویت اصلی او همچنان سرنگونی نظام اسلامی فعلی ایران است، در شرایط سختی بسر می برد، اوضاع آشفته ای که او در طول اقامتش در آنکارا برای اجلاس ناتو نشان داد، قابل درک است. این آشفتگی در سه بار تعویض هواپیماهای او در بازگشت به واشنگتن نمایان شد. او از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری در سایه تدابیر شدید امنیتی استفاده کرد.

برچسب ها: بازدارندگی ، عطوان ، جنگ ایران امریکا
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