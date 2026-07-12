ارتقای امنیت خدمات الکترونیکی وصیانت ازحقوق حرفه ای مهندسان

محمد ابراهیم‌پور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، از راه‌اندازی قابلیت ثبت اثر انگشت در سامانه آفاق سازمان خبر داد.

محمد ابراهیم‌پور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، از راه‌اندازی قابلیت ثبت اثر انگشت در سامانه آفاق سازمان خبر داد و این اقدام را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان در راستای ارتقای امنیت خدمات الکترونیکی و صیانت از هویت حرفه‌ای مهندسان دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، ابراهیم‌پور با بیان اینکه حفظ امنیت مهر و امضای مهندسان از اولویت‌های سازمان است، اظهار داشت: با فعال‌سازی این قابلیت، احراز هویت اعضا هنگام استفاده از سامانه آفاق از طریق اثر انگشت انجام می‌شود و تنها شخص صاحب مهر و امضا امکان تأیید و ثبت نهایی فرآیندهای مرتبط را خواهد داشت.

وی افزود: اجرای این طرح، علاوه بر حفظ حقوق و منافع اعضای سازمان، گامی مؤثر در جلوگیری از هرگونه جعل، سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از مهر و امضای مهندسان به شمار می‌رود و با افزایش ضریب اطمینان در فرآیندهای الکترونیکی، امنیت، شفافیت و اعتبار خدمات سازمان را بیش از پیش ارتقا خواهد داد.

رئیس سازمان با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود: ثبت اثر انگشت، به‌ویژه برای مهندسانی که خارج از کشور به سر می‌برند یا به هر دلیل امکان حضور مستمر در محل فعالیت خود را ندارند، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که دیگر هیچ فردی نمی‌تواند بدون حضور و تأیید هویت آنان از مهر و امضایشان استفاده کند.

ابراهیم‌پور گفت: به‌زودی زمان‌بندی اجرای طرح و نحوه مراجعه اعضا اطلاع‌رسانی خواهد شد و پس از آن، فرآیند ثبت اثر انگشت مهندسان در دفاتر نمایندگی سازمان در سراسر استان آغاز می‌شود.

وی در پایان از اعضای سازمان خواست پس از اعلام رسمی برنامه زمان‌بندی، با مراجعه به دفاتر نمایندگی نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام کنند تا این خدمت نوین در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تمامی اعضا اجرایی شود.