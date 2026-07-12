جوان آنلاین: مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود.

بر این اساس، مسابقات هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری خواهد شد و مردان والیبال ایران به ترتیب به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه می ‌روند.

برنامه کامل دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها به وقت تهران به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۴ تیرماه

ساعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد؛ کانادا – آرژانتین

ساعت ۱۰؛ بلژیک – کوبا

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – ایتالیا

ساعت ۱۴:۳۰؛ آلمان – اسلوونی

ساعت ۱۸؛ ایران – اوکراین

ساعت ۲۰:۳۰؛ بلغارستان – لهستان

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – ترکیه



پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ فرانسه – برزیل

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – چین

ساعت ۱۰؛ بلژیک – ایتالیا

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – کانادا

ساعت ۱۸؛ ایران – آلمان

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – اوکراین

جمعه ۲۶ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ چین – فرانسه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – برزیل

ساعت ۷:۳۰؛ کوبا – آرژانتین

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – بلژیک

ساعت ۱۸؛ ترکیه – اوکراین

ساعت ۲۱:۳۰؛ ایران – اسلوونی

شنبه ۲۷ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ چین – بلغارستان

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ برزیل – لهستان

ساعت ۷:۳۰؛ کانادا – کوبا

ساعت ۱۳:۵۰؛ آرژانتین – ایتالیا

ساعت ۱۸؛ ترکیه – اسلوونی

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – آلمان

یکشنبه ۲۸ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ فرانسه – لهستان

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – بلغارستان

ساعت ۶:۳۰؛ بلژیک – کانادا

ساعت ۱۰؛ کوبا – ایتالیا

ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – آرژانتین

ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – ترکیه

ساعت ۱۸؛ اوکراین – آلمان

ساعت ۲۰:۳۰؛ چین – برزیل

ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – اسلوونی

دوشنبه ۲۹ تیرماه

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ بلغارستان – فرانسه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – لهستان

در پایان مرحله مقدماتی هفت تیم برتر جدول به همراه چین (میزبان) به مرحله نهایی لیگ ملت ‌ها ۲۰۲۶ صعود خواهند کرد.