جوان آنلاین: مرحله مقدماتی لیگ ملتهای مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشود.
بر این اساس، مسابقات هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری خواهد شد و مردان والیبال ایران به ترتیب به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه می روند.
برنامه کامل دیدارهای هفته سوم لیگ ملتها به وقت تهران به قرار زیر است:
چهارشنبه ۲۴ تیرماه
ساعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد؛ کانادا – آرژانتین
ساعت ۱۰؛ بلژیک – کوبا
ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – ایتالیا
ساعت ۱۴:۳۰؛ آلمان – اسلوونی
ساعت ۱۸؛ ایران – اوکراین
ساعت ۲۰:۳۰؛ بلغارستان – لهستان
ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – ترکیه
پنجشنبه ۲۵ تیرماه
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ فرانسه – برزیل
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – چین
ساعت ۱۰؛ بلژیک – ایتالیا
ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – کانادا
ساعت ۱۸؛ ایران – آلمان
ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – اوکراین
جمعه ۲۶ تیرماه
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ چین – فرانسه
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – برزیل
ساعت ۷:۳۰؛ کوبا – آرژانتین
ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – بلژیک
ساعت ۱۸؛ ترکیه – اوکراین
ساعت ۲۱:۳۰؛ ایران – اسلوونی
شنبه ۲۷ تیرماه
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ چین – بلغارستان
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ برزیل – لهستان
ساعت ۷:۳۰؛ کانادا – کوبا
ساعت ۱۳:۵۰؛ آرژانتین – ایتالیا
ساعت ۱۸؛ ترکیه – اسلوونی
ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – آلمان
یکشنبه ۲۸ تیرماه
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ فرانسه – لهستان
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – بلغارستان
ساعت ۶:۳۰؛ بلژیک – کانادا
ساعت ۱۰؛ کوبا – ایتالیا
ساعت ۱۳:۵۰؛ ژاپن – آرژانتین
ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – ترکیه
ساعت ۱۸؛ اوکراین – آلمان
ساعت ۲۰:۳۰؛ چین – برزیل
ساعت ۲۱:۳۰؛ صربستان – اسلوونی
دوشنبه ۲۹ تیرماه
ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ بلغارستان – فرانسه
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – لهستان
در پایان مرحله مقدماتی هفت تیم برتر جدول به همراه چین (میزبان) به مرحله نهایی لیگ ملت ها ۲۰۲۶ صعود خواهند کرد.