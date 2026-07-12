آژیرهای خطر در بحرین برای سومین بار فعال شدند

جوان آنلاین: وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیرهای خطر در این کشور برای سومین بار از صبح امروز تاکنون به صدا درآمدند.

ساعتی قبل نیز ارتش کویت اعلام کرد که در حال مقابله با حملات هوایی در حریم هوایی این کشور است.

وزارت دفاع قطر نیز تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور همچنان درگیر رویارویی با حملات موشکی هستند.خبرنگار نووستی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بخش جنوبی دوحه خبر داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است: رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان، شب گذشته تلاش کرد بار دیگر آزموده را بی آزماید و با تحریک چند شناور در مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کند، که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.

ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد. همانطور که وعده داده بودیم بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد.

رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند. در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه های پهپادهای MQ۹ را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.

ادامه تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخ های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت.