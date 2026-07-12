تیراندازی در کانادا دو کشته بر جای گذاشت

جوان آنلاین: پلیس تورنتو در بیانیهای از وقوع یک تیراندازی مرگبار در جشنواره سالسا در خیابان سنت کلر شهر تورنتو خبر داد و از مردم این شهر خواست تا از منطقه حادثه دوری کنند.
بر اساس بیانیه پلیس تورنتو، حداقل پنج نفر در جریان این تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند و دستکم دو نفر از آنها جان خود را از دست دادهاند.
به گفته مقامهای محلی، نیروهای امدادی تورنتو همچنان در محل حادثه حضور دارند و در حال درمان مجروحان هستند و ممکن است تعدادی از مصدومان به بیمارستان منتقل شوند.
هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه در جریان است.