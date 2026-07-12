تیراندازی در کانادا دو کشته بر جای گذاشت

منابع خبری گزارش دادند که شامگاه شنبه (به وقت محلی) در پی وقوع حادثه تیراندازی مرگبار در جشنواره سالسا در شهر تورنتو در کانادا دست‌کم دو نفر جان خود را از دست داده و سه نفر مجروح شده‌اند.

جوان آنلاین: پلیس تورنتو در بیانیه‌ای از وقوع یک تیراندازی مرگبار در جشنواره سالسا در خیابان سنت کلر شهر تورنتو خبر داد و از مردم این شهر خواست تا از منطقه‌ حادثه دوری کنند.

بر اساس بیانیه پلیس تورنتو، حداقل پنج نفر در جریان این تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و دست‌کم دو نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، نیروهای امدادی تورنتو همچنان در محل حادثه حضور دارند و در حال درمان مجروحان هستند و ممکن است تعدادی از مصدومان به بیمارستان منتقل شوند.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه در جریان است.