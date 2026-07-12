جوان آنلاین: رودریگز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: در زلزلههای متوالی ۲۴ ژوئن (سوم تیر) که کل مناطق ایالت ساحلی لاگوایرا را با خاک یکسان کرد، دستکم چهار هزار و ۳۳۳ نفر جان خود را از دست داده، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر مجروح شدهاند و هزار نفر دیگر نیز هنوز مفقود هستند.
به گزارش ایرنا، دو زمین لرزه قدرتمند (با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر) که بعدازظهر چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر) ونزوئلا را لرزاندند، نه تنها به دلیل شدت بلکه به دلیل سرعت وقوع نیز شگفتآور بودند؛ هر دو لرزش تنها ۴۰ ثانیه از هم فاصله داشتند و در فاصله چند کیلومتری از یکدیگر ثبت شدند، پدیدهای که کارشناسان آن را «زلزله دوگانه» مینامند؛ رویدادی غیرمعمول که میتواند ظرفیت مخرب یک رویداد تکتونیکی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.