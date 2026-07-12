کد خبر: 1368228
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است «ایان رالبی» پژوهشگر ارشد مرکز راهبرد دریایی در اظهاراتی با اشاره به اقدامات بی‌سابقه جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، اعلام کرد که تهران در اجرای راهبرد خود برای کنترل این آبراه استراتژیک موفق عمل کرده است.

جوان آنلاین: رالبی در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس، با اشاره به ایجاد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» توسط ایران، ادعا کرد: این سازوکار رسمی به عنوان یک فرآیند اداری و قانونی برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها طراحی شده و ایران قصد دارد از طریق آن، سازوکارهای پرداخت و نظارت بر ترانزیت را نیز برقرار و اجرا کند.

به گزارش ایرنا، این پژوهشگر ارشد تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با این اقدام، به دنبال دریافت اطلاعات و کنترل بر تردد کشتی‌هاست و هزینه‌های دریافتی را به عنوان «هزینه خدماتی» (service fee) توصیف کرده است.

همچنین بر اساس گزارش شبکه سی‌بی‌سی، رالبی در اظهاراتی به این شبکه درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، گفت که کشتی‌هایی که همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به احتمال زیاد از سمت ایران و با کسب اجازه از این کشور موفق به انجام این کار شده‌اند.

به گزارش ایرنا، ایان رالبی همکار ارشد غیرمقیم در مرکز انرژی جهانی شورای آتلانتیک، پیش‌تر ادعا کرده بود آتش‌بسی که تنگه را در کنترل ایران نگه دارد، نتیجه‌ای بدتر از وضعیت قبل از جنگ است.

او می‌گوید این موضوع تهران را در «موقعیت بسیار قدرتمندی» قرار می‌دهد و «از برخی جهات، به کنترل ایران بر تنگه مشروعیت می‌بخشد.»

این سخنان در حالی مطرح شده است که قبل از جنگ، ایران اجازه می‌داد کشتی‌ها بدون مانع عبور کنند.

دانیل بنایم دیپلمات برجسته و مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور خلیج فارس، می‌گوید بستن تنگه «بازدارندگی جدید و سلاح اقتصادی جدیدی» برای ایران ایجاد کرده است. همچنین هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آیا این توافق شامل پایان یافتن هزینه‌های عبوری می‌شود یا خیر؛ هزینه‌هایی که ایران پس از شروع جنگ برای تضمین عبور امن از برخی نفتکش‌ها اخذ می‌کرد. اگر این عوارض سنگین ادامه یابد، ممکن است به این معنی باشد که قیمت نفت بالاتر از زمان قبل از شروع درگیری باقی بماند.

ایان رالبی در این خصوص می‌گوید: «حالا ایرانی‌ها درباره چیزی مذاکره می‌کنند که قبلا اصلا موضوع مذاکره نبود، آنها عملاً می‌توانند به صورت قانونی برای عبور امن از تنگه هرمز پول دریافت کنند، این یک سود فوق‌العاده برای آنهاست.»

برچسب ها: تنگه هرمز ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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