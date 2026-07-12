هماهنگی نهادهای امنیتی عراق برای تسهیل خدمات به زائران اربعین

رئیس کمیته عالی مراسم اربعین در عراق بر اهمیت هماهنگی عالی میان سازمان های امنیتی و ادارات خدماتی و بهداشتی برای ارائه بهترین خدمت به زائران اربعین تاکید و دستورات مهمی را در این خصوص صادر کرد.

جوان آنلاین: «قیس المحمداوی» معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی مراسم میلیونی عراق بر اهمیت هماهنگی عالی میان سازمان های امنیتی و ادارات خدماتی و بهداشتی و تضمین روان بودن تردد و ارائه بهترین خدمات به زائران تاکید کرد.

وی دستورات مهمی را صادر کرد که ارتقای میزان آمادگی و هوشیاری در گذرگاه‌های مرزی و تمامی محورهای منتهی به کربلای معلی، ضرورت تقویت همکاری مشترک با دارندگان موکب های حسینی و نهادهای محلی در راس آنها قرار دارد.

المحمداوی در ادامه بر تدوین طرح منعطف و یکپارچه برای مدیریت حمل و نقل و فراهم سازی بازگشت روان و بدون مانع زائران اربعین تاکید و تصریح کرد: هم افزایی تلاش‌ها میان واحدهای امنیتی و تمامی وزارتخانه‌های پشتیبان، رکن اصلی تحقق اهداف مزبور است.

گفتنی است که پیش از این نیز «عقیل الفریجی» رئیس کمیته امنیتی شورای استان بصره از آغاز طرح امنیتی ویژه اربعین با هدف تامین امنیت زائران خبر داده و اعلام کرده بود: این طرح شامل تقسیم بندی محورها و بخش های امنیتی در مناطق مختلف استان است تا امنیت کاروان های حسینی، سلامت تردد زائران و ثبات و امنیت منطقه به بهترین شکل ممکن تامین شود.