معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان طی گفت وگوی تلفنی با همتای ایرانی خود از همه طرف‌ها خواست که مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را همانطور که در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توافق شده است، دنبال کنند.

جوان آنلاین: سناتور محمد اسحاق دار امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت وگوی تلفنی انجام داد و در مورد وضعیت در حال تحول منطقه تبادل نظر کردند.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از طرفین خواست که مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را همانطور که در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توافق شده است، دنبال کنند.

وی همچنین تاکید کرد که گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راه حل مناسب برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

اسحاق دار بر آمادگی پاکستان برای ادامه ایفای نقش سازنده در ترویج و حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

پیش تر نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر آمادگی کشورش برای کمک به پیشبرد آتش‌بس و ثبات پایدار در منطقه خواستار توقف فوری تنش‌ها شد.

عاصم افتخار احمد طی سخنرانی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: تنش‌ها به سود هیچ‌کس‌ نیست و باید از فرصت‌های موجود برای رسیدگی مسالمت‌آمیز به همه اختلافات استفاده شود.