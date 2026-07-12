جوان آنلاین: سناتور محمد اسحاق دار امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت وگوی تلفنی انجام داد و در مورد وضعیت در حال تحول منطقه تبادل نظر کردند.
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از طرفین خواست که مسیر کاهش تنش و خویشتنداری را همانطور که در یادداشت تفاهم اسلامآباد توافق شده است، دنبال کنند.
وی همچنین تاکید کرد که گفتوگو و دیپلماسی تنها راه حل مناسب برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.
اسحاق دار بر آمادگی پاکستان برای ادامه ایفای نقش سازنده در ترویج و حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.
پیش تر نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر آمادگی کشورش برای کمک به پیشبرد آتشبس و ثبات پایدار در منطقه خواستار توقف فوری تنشها شد.
عاصم افتخار احمد طی سخنرانی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: تنشها به سود هیچکس نیست و باید از فرصتهای موجود برای رسیدگی مسالمتآمیز به همه اختلافات استفاده شود.