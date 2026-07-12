جوان آنلاین: «عدی عبدالهادی» از اعضای چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق، بر لزوم افشای جزئیات و شرایط رویداد کشته شدن یک ماهیگیر عراقی توسط نیروی دریایی کویت در چند روز پیش و اطلاعرسانی به عموم مردم در مورد حقایق تاکید کرد.
عبدالهادی گفت: «بازداشت گروهی از ماهیگیران در آبهای سرزمینی عراق و به دنبال آن کشته شدن یکی از آنها قبل از آزادی دیگران، مستلزم تحقیقات عینی و شفافی است که حقیقت را برای عموم آشکار کند.»
وی افزود: آنچه اتفاق افتاده، غیرقابل قبول است و نقض حقوق افراد محسوب میشود. دولت مرکزی عراق باید به این حادثه به گونهای پاسخ دهد که از شهروندان عراقی محافظت و حقوق آنها را حفظ کند.
این عضو چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی تاکید کرد: تجاوز به آبهای سرزمینی عراق در ماههای اخیر، چندین بار تکرار شده است که نیازمند موضعگیری روشن و قاطع است.
وی هشدار داد: خون عراقی خط قرمز ما است و هیچ تجاوزی قابل تحمل نیست. ما منتظر موضع گیری روشن دولت ومقامات مربوطه برای حل این موضوع هستیم.