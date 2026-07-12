وقوع حادثه دریایی در نزدیکی عمان

جوان آنلاین: سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که به یک کشتی در فاصله ۹ مایلی دریایی شرق سلطنت عمان حمله شده است.

طبق این گزارش، نیروهای محلی سرنشینان این کشتی را نجات داده اند.

چند روز پیش نیز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که یک نفتکش پس از اصابت «یک پرتابه ناشناخته» در آب های نزدیک عمان دچار آتش‌سوزی شد.

این حادثه در هشت مایلی دریایی شرق لیما در عمان و در حالی که کشتی در حال حرکت به سمت جنوب بود، رخ داد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که این پرتابه به سمت چپ نفتکش برخورد کرده است.

در پی این برخورد، هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیست‌محیطی گزارش نشده است.