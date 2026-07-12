«لیندسی گراهام»، سناتور ضدایرانی آمریکا مُرد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06af \u0644\u06cc\u0646\u062f\u0633\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0647\u0627\u0645\u060c \u0633\u0646\u0627\u062a\u0648\u0631 \u0636\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u062f\u0641\u062a\u0631 \u0644\u06cc\u0646\u062f\u0633\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0647\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u00ab\u062f\u0631 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u06f1\u06f1 \u0698\u0648\u0626\u06cc\u0647\u060c \u0633\u0646\u0627\u062a\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u062f\u0633\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0647\u0627\u0645 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0648 \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.\u00bb